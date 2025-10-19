Diwali 2025: दीवाली तक इन राशियों की चमकेगी किस्मत, दौड़ेगा बंद पड़ा कारोबार

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार 20 अक्टूबर को दीवाली है। इस शुभ अवसर पर धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की भक्ति भाव से पूजा की जाएगी। इस दिन धन के देवता कुबेर देव की भी पूजा और साधना की जाती है। दीवाली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने से आय, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है।

ज्योतिषियों की मानें तो चंद्र देव के कन्या राशि में गोचर करने से दो राशि के जातकों को दीवाली तक लाभ ही लाभ होगा। इन राशियों पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी। आइए, इन राशियों को होने वाले लाभ के बारे में जानते हैं-

सिंह राशि चंद्र देव के कन्या राशि में गोचर करने से सिंह राशि के जातकों को कारोबार में दोगुना लाभ होगा। सभी रुके काम बनेंगे। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी। कोई बड़ी मनोकामना मां लक्ष्मी की कृपा से पूरी होगी। मानसिक तनाव से निजात मिलेगी। निवेश करने की प्लानिंग करेंगे। कोई महंगा गिफ्ट मिल सकता है। जीवन में व्याप्त परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। घर में सकारात्मक शक्ति का संचार होगा। देवी मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दीवाली के दिन देवी मां लक्ष्मी को कमल का फूल पूजा के समय अर्पित करें। साथ ही मां लक्ष्मी के नामों का मंत्र जप करें।