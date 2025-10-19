Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Diwali 2025: दीवाली तक इन राशियों की चमकेगी किस्मत, दौड़ेगा बंद पड़ा कारोबार

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 12:42 PM (IST)

    वैदिक पंचांग के अनुसार, 20 अक्टूबर को दीवाली है, जिस दिन मां लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर देव की पूजा की जाएगी। इस दिन पूजा से आय, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ज्योतिषियों के अनुसार, चंद्र देव के कन्या राशि में गोचर से सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों को कारोबार में दोगुना लाभ और आर्थिक मजबूती मिलेगी, जबकि वृश्चिक राशि वालों को कर्ज से मुक्ति और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    Diwali 2025: मां लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें?

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार 20 अक्टूबर को दीवाली है। इस शुभ अवसर पर धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की भक्ति भाव से पूजा की जाएगी। इस दिन धन के देवता कुबेर देव की भी पूजा और साधना की जाती है। दीवाली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने से आय, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ज्योतिषियों की मानें तो चंद्र देव के कन्या राशि में गोचर करने से दो राशि के जातकों को दीवाली तक लाभ ही लाभ होगा। इन राशियों पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी। आइए, इन राशियों को होने वाले लाभ के बारे में जानते हैं-

    सिंह राशि

    5

    चंद्र देव के कन्या राशि में गोचर करने से सिंह राशि के जातकों को कारोबार में दोगुना लाभ होगा। सभी रुके काम बनेंगे। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी। कोई बड़ी मनोकामना मां लक्ष्मी की कृपा से पूरी होगी। मानसिक तनाव से निजात मिलेगी। निवेश करने की प्लानिंग करेंगे। कोई महंगा गिफ्ट मिल सकता है। जीवन में व्याप्त परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। घर में सकारात्मक शक्ति का संचार होगा। देवी मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दीवाली के दिन देवी मां लक्ष्मी को कमल का फूल पूजा के समय अर्पित करें। साथ ही मां लक्ष्मी के नामों का मंत्र जप करें।

    वृश्चिक राशि

    8

    चंद्र देव के कन्या राशि के गोचर करने से वृश्चिक राशि के जातकों को भी जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। कर्ज संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। घर पर मेहमानों का आगमन होगा। बड़े भाई या बहन से प्यार और स्नेह मिलेगा। कारोबार से जुड़े लोग व्यस्त रहेंगे। देव दर्शन के लिए निकटतम मंदिर जा सकते हैं। घर पर उत्सव जैसा माहौल रहेगा। बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता-पिता की सेवा और सम्मान करें। दीवाली के दिन देवी मां लक्ष्मी को पूजा के समय चावल और गुड़ से निर्मित खीर और श्रीफल प्रसाद में भेंट करें।

    यह भी पढ़ें- Diwali 2025 Date Shubh Muhurt: 20 और 21 दोनों दिन मनाई जाएगी दीपावली! जानिए कब दिवाली मनाना है सही?

    यह भी पढ़ें- Diwali 2025 Shubh Muhurat: दीवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा के लिए मिलेगा सिर्फ इतना समय, एक क्लिक में पढ़ें जरूरी बातें

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।