Chandra Gochar: इन राशियों के लिए 'अलादीन का चिराग' साबित होगा साल का आखिरी दिन, हर विश होगी पूरी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, 31 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस शुभ अवसर पर वैष्णव समाज के अनुयायी (लोग) पुत्रदा एकादशी मनाएंगे। पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा की जाएगी।

ज्योतिषियों की मानें तो वैष्णव पुत्रदा एकादशी के दिन मन के कारक चंद्र देव वृषभ राशि (Moon Transit in Taurus 2025) में गोचर करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जीवन में नया सवेरा होगा। वहीं, लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से हर मनोकामना पूरी होगी। आइए, इन भाग्यशाली राशियों (Lucky Zodiac Signs 2026) के बारे में जानते हैं-

मेष राशि 31 दिसंबर को चंद्र देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। चंद्र देव के वृषभ राशि में गोचर करने से मेष राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मिल सकता है। अधिकांश मामलों में चंद्र देव शुभ फल देंगे। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य में रोजाना वृद्धि होगी। नए साल के पहले दिन आपको धन लाभ हो सकता है।

आपके माध्यम से अन्य लोगों का जीवन में संवरेगा। शिक्षा क्षेत्र में आपका बेहतर करेंगे। भौतिक विषयों पर धन व्यय यानी खर्च करेंगे। वहीं, साल के पहले दिन विभिन्न प्रकार के व्यंजन का आनंद उठाएंगे। परिवार और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। मनचाही मुराद पूरी होगी। किसी विशेष काम में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

कर्क राशि कर्क राशि के स्वामी मन के कारक चंद्र देव हैं। वहीं, गुरु कर्क राशि (Astrology Benefits) में उच्च के होते हैं। इस राशि के जातकों पर बृहस्पति देव की कृपा हमेशा बरसती है। इसके लिए कर्क राशि के जातक हर क्षेत्र में बेहतर करते हैं। चंद्र देव आपके एकादश भाव में रहेंगे। इससे आपको धन लाभ हो सकता है। मनचाही मुराद पूरी होगी।