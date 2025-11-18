इन राशियों के लिए बेहद शुभ होता है हीरा, पहनते ही बदल जाती है किस्मत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और सुखों के कारक शुक्र देव की पूजा की जाती है। धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है।

ज्योतिष कुंडली में शुक्र ग्रह (Venus planet) मजबूत करने के लिए भगवान शिव की पूजा और हीरा रत्न धारण करने की सलाह देते हैं। हीरा धारण करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। साथ ही शुक्र देव की कृपा साधक पर बरसती है। हीरा रत्न दो राशि (zodiac luck) के जातकों के लिए लकी साबित होता है। आइए, इसके बारे में जानते हैं-

कब पहनना चाहिए हीरा? ( diamond gemstone) हीरा पहनने या धारण करने के लिए शुक्रवार का दिन बेहद उत्तम होता है। इसके बावजूद अपने निकटतम ज्योतिष या प्रकांड पंडित से अवश्य सलाह लें। शुक्रवार के दिन स्नान-ध्यान के बाद भक्ति भाव से मां लक्ष्मी की पूजा करें। वहीं, पूजा के बाद हीरा धारण करें। इस समय अपने आराध्य का ध्यान कर रत्न धारण करें। इसे चांदी की अंगूठी में जड़ित कर पहनें।

इन राशियों के लिए है लकी वृषभ और तुला राशि के स्वामी सुखों के कारक शुक्र देव हैं और आराध्या जगत की देवी मां दुर्गा हैं। तुला राशि वालों को शनि देव शुभ फल देते हैं। वहीं, वृषभ राशि को चंद्र देव हमेशा शुभ फल देते हैं। तुला राशि में शनि देव और वृषभ राशि में चंद्र देव उच्च के होते हैं।

तुला राशि के जातकों के लिए शुभ रंग सफेद है। वहीं, वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ रंग सफेद है। इन दोनों राशि के जातकों के लिए शुभ रत्न हीरा है। हीरा धारण करने से इन दोनों राशि के जातकों को हर क्षेत्र में मनमुताबिक सफलता मिलती है।