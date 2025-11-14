Benefits Of Red Coral Stone: इन 2 राशियों के लिए लकी होता है मूंगा, पहनते ही बदल जाती है तकदीर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल देव को समर्पित है। इस दिन राम परिवर्तन संग हनुमान जी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही मंगलवार का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से कुंडली में मंगल मजबूत होता है।

ज्योतिष कुंडली में मंगल मजबूत करने के लिए हनुमान जी की पूजा, मंगलवार का व्रत और मूंगा धारण करने की सलाह देते हैं। मूंगा धारण करने से जातक को जीवन में मनोवांछित फल मिलता है। आत्मविश्वास और साहस में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही मंगल दोष का प्रभाव भी क्षीण होता है। दो राशि के जातकों के लिए मूंगा बेहद लकी (Munga benefits)साबित होता है। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-

कब पहनना चाहिए मूंगा? ज्योतिषियों की मानें तो मूंगा धारण करने के लिए शुभ दिन मंगलवार है। आसान शब्दों में कहें तो मंगलवार के दिन मूंगा धारण करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले मंगलवार के दिन मूंगा धारण करना श्रेष्ठकर होता है। मूंगा धारण करने के लिए कई अन्य नियम भी हैं। इसके लिए योग्य पंडित या प्रकांड ज्योतिष से सलाह लेकर ही मूंगा धारण करें।

इन राशियों के लिए है लकी ( Pukhraj for Sagittarius and Pisces) मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी देवताओं के गुरु मंगल देव हैं और आराध्य हनु्मान जी हैं। मेष राशि में आत्मा के कारक सूर्य देव उच्च के होते हैं।