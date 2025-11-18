Astrology: इस योग में जन्म लेने वाले लोग होते हैं बहुत ही खास, किस्मत देती है पूरा साथ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, जीवन में ग्रह और नक्षत्रों का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में कोई भी शुभ वह मांगलिक कार्य शुभ मुहूर्त देखने के बाद ही किया जाता है। इसमें ग्रह और नक्षत्रों का जरूरी भूमिका होती है। कई योग शुभ माने गए हैं, तो वहीं कुछ योग अशुभ भी होते हैं। अगर आपको जन्म भी इनमें से किसी योग में हुआ है, तो इसका अर्थ यह माना जाता है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं।

कौन से हैं 27 योग विष्कुंभ प्रीति आयुष्मान सौभाग्य शोभन अतिगंड सुकर्मा धृति शूल गंड वृद्धि ध्रुव व्याघात हर्षण वज्र सिद्धि व्यतिपात वरीयान परिध शिव सिद्ध साध्य शुभ शुक्ल ब्रह्म इंद्र वैधृति (Picture Credit: Freepik) (AI Image) (Picture Credit: Freepik) (AI Image) भाग्यशाली होते हैं ये लोग ज्योतिष शास्त्र में गजकेसरी योग को बेहद खास माना गया है। यह योग गुरु (बृहस्पति) और चंद्रमा की युति से बनता है। ऐसे में इस योग में जन्म लेने वाले लोग बहुत खास और भाग्यशाली माने जाते हैं। इसके साथ ही हर्षण योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति को भी भाग्यशाली कहा गया है। माना जाता है कि इस योग में जन्म लेने वाले लोग अनेक विद्याओं के ज्ञाता होते हैं। साथ ही वह शास्त्रों में पारंगत होते हैं और अपने फैसले पर अडिग रहनेते हैं।

चतुर होते हैं ये लोग सौभाग्य योग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। इस योग में जन्मा व्यक्ति भाग्यवान होता है। उसमें सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अपने गुणों के चलते ही यह हर जगह अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। साथ ही प्रीति योग भी शुभ योग में से एक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, इस योग में जन्म लेने वाले जातक कई विषयों का ज्ञाता होते हैं और हर काम को उत्साहपूर्वक करते हैं। ये बहुत चतुर भी होते हैं और अपना काम निकलवाना अच्छे से जानते हैं।