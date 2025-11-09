Ketu Gochar 2026: सिंह राशि वालों को कब मिलेगी केतु से मुक्ति? इन उपायों से पाएं मायावी ग्रह की कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। रविवार का दिन आत्मा के कारक सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन सूर्य देव की भक्ति भाव से पूजा और साधना की जाती है। साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए रविवार का व्रत रखा जाता है। सूर्य देव की पूजा करने से करियर और कारोबार में मनमुताबिक सफलता मिलती है।

ज्योतिषियों की मानें तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं और आराध्य जगत के पालनहार भगवान विष्णु हैं। वहीं, मेष राशि के जातकों पर सूर्य देव की विशेष कृपा बरसती है। वर्तमान समय में सिंह राशि के जातक मायावी ग्रह केतु से पीड़ित है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। सूर्य देव और केतु के मध्य शत्रुवत संबंध है। इसके लिए सिंह राशि के जातकों को जीवन में विषम परिस्थिति से गुजरना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि कब सिंह राशि के जातकों को केतु से मुक्ति मिलेगी?

ग्रहों का संयोग साल 2026 कई राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। अगले साल मायावी राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा, न्याय के देवता शनिदेव अपनी चाल बदलेंगे। इससे कई राशि के जातकों को शुभ फल मिलेगा। वहीं, कई राशि के जातकों को जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।