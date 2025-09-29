Papankusha Ekadashi 2025 Date: 02 या 03 अक्टूबर, कब है पापांकुशा एकादशी? यहां दूर करें तिथि की कन्फ्यूजन

धार्मिक मान्यता के अनुसार पापांकुशा एकादशी के दिन विधिपूर्वक पूजा करने से साधक को सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के दौरान नियम का पालन करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल मिलता है। ऐसे में चलिए जानते हैं पापांकुशा एकादशी (Papankusha Ekadashi 2025) का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी (Papankusha Ekadashi 2025) के रूप में मनाई जाती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से साधक को सभी तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

