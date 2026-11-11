Dev Uthani Ekadashi 2026: तुलसी चौरा पर क्यों बनाया जाता है गन्ने का मंडप? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी (Dev Uthani Ekadashi 2026) का विशेष महत्व है। इस व्रत को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवउठनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इसी के साथ चातुर्मास का समापन होता है।

चातुर्मास समाप्त होने पर विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कुछ जगहों पर देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है, वहीं कुछ जगहों पर अगले दिन इसका आयोजन होता है। इस अवसर पर तुलसी चौरा को सजाकर उसके चारों ओर गन्ने के डंठलों से एक सुंदर मंडप बनाने का विशेष महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी विवाह के दिन तुलसी चौरा पर गन्ने का मंडप क्यों बनाया जाता है? अगर नहीं, तो आइए इस आर्टिकल में हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

तुलसी चौरा के पास गन्ने का मंडप बनाने की परंपरा तुलसी चौरा के पास गन्ने का मंडप बनाने की परंपरा का विशेष महत्व है। तुलसी के पौधे को धन की देवी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी चौरा पर दीपक जलाकर पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी पूजन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।