तुलसी विवाह 2026: कब है शुभ मुहूर्त और क्या है सही पूजा विधि? जानें पूरी जानकारी
तुलसी विवाह 2026 देवी तुलसी और भगवान विष्णु के पवित्र मिलन का प्रतीक है। यह पर्व कार्तिक मास में मनाया ...और पढ़ें
HighLights
तुलसी विवाह 21 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा।
भगवान विष्णु और तुलसी के विवाह की विशेष पूजा विधि।
कन्यादान समान पुण्य और सुख-समृद्धि का महत्व।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। तुलसी विवाह देवी तुलसी और भगवान विष्णु से जुड़े सबसे पवित्र हिंदू त्योहारों में से एक है। यह पर्व तुलसी के पौधे की भगवान विष्णु से शादी की रस्म से जुड़ी है, जिन्हें अक्सर शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है।
कार्तिक महीने में मनाया जाने वाला तुलसी विवाह भक्ति, पवित्रता, शुभ आरंभ और तुलसी और भगवान विष्णु के बीच पवित्र रिश्ते का प्रतीक माने जाते हैं।
तुलसी विवाह कब है? (Tulsi Vivah 2026 Times And Date)
- तुलसी विवाह की तिथि- 21 नवंबर 2026, शनिवार
- द्वादशी तिथि की शुरुआत- 21 नवंबर 2026 को सुबह 06 बजकर 31 मिनट पर
- द्वादशी तिथि समाप्त- 22 नवंबर 2026 को सुबह 4 बजकर 56 मिनट पर
- प्रदोष काल या मुख्य पूजा का शुभ मुहूर्त- शाम 5 बजकर 25 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 49 मिनट तक
- ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4 बजकर 40 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 30 मिनट तक
- अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 11 बजकर 42 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक
- गोधूलि मुहूर्त- शाम 5 बजकर 25 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 13 मिनट तक
तुलसी विवाह पूजा विधि (Tulsi Vivah 2026 Puja Vidhi)
तुलसी के पौधे को छट, आंगन या पूजा स्थल पर एक साफ चौकी पर रखें। इसके बाद तुलसी के गमले के चारों तरफ गन्ने से सुंदर मंडप बनाए और उस पर हल्दी का लेप लगाएं। तुलसी के पास भगवान विष्णु के शालिग्राम को विराजित करें। शालिग्राम न हो तो भगवान विष्णु की प्रतिमा भी रख सकते हैं।
तुलसी माता को सुहाग का सामान अर्पित करें और फूल-माला चढ़ाएं। भगवान शालिग्राम और तुलसी माता को हल्दी चंदन का लेप लगाएं। भगवान शालिग्राम की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसकी जगह काले तिल का इस्तेमाल करें।
अब परिवार का कोई पुरुष सदस्य शालिग्राम भगवान को हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करवाएं। आखिर में कपूर और धूप जलाकर आरती करें और भोग लगाएं।
तुलसी विवाह 2026 का महत्व
माना जाता है कि, जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से तुलसी विवाह की पूजा करता है, उसे कन्यादान के समान ही पुण्य मिलता है। तुलसी विवाह कराने से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि मिलती है। माना जाता है कि इस पूजा को करने से वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर हो जाती है।
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