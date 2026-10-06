पैसों की तंगी से न हों परेशान, तुलसी में जल चढ़ाते समय इस एक मंत्र का करें जप, दरिद्रता भागेगी कोसों दूर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां सदैव धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं। साथ ही घर में दरिद्रता नहीं आती, क्योंकि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है।

इसलिए इस पौधे के आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें और गंदे हाथों से तुलसी को भूलकर भी नहीं छूना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह गलती करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और जीवन में धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

इसलिए शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो तुलसी में जल चढ़ाते समय एक मंत्र का जप जरूर करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मंत्र जप करने से धन लाभ के योग बनते हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि किस मंत्र का जप करना फलदायी साबित होगा।