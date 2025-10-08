Language
    Jaipur Truck Accident: खेतों में पटाखों जैसे फटे सिलेंडर, धमाकों की आवाज दहला इलाका; चश्मदीदों ने बयां किया मंजर

    By Jagran News Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:42 PM (IST)

    जयपुर-अजमेर राजमार्ग पर एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक और केमिकल से भरे ट्रेलर की टक्कर में एक व्यक्ति जिंदा जल गया। ट्रेलर चालक का सहायक लापता है। राजमार्ग किनारे खड़े ट्रक को पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मारी जिससे आग लग गई और सिलेंडर फटने लगे। आसपास के खेतों में सिलेंडर फैल गए। हादसे में कई वाहन चपेट में आए और आधा दर्जन लोग घायल हो गए।

    जयपुर- अजमेर हाईवे पर ट्रेलर और ट्रक की टक्कर। (फोटो- एजेंसी)

    जागरण संवाददाता, जयपुर: राजस्थान में जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार देर रात एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक और केमिकल से भरे ट्रेलर के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति जिंदा जल गया। जिंदा जलने वाला व्यक्ति ट्रेलर का चालक बताया जा रहा है। वहीं, उसका सहायक लापता है।

    जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि सिलेंडर से भरा ट्रक राजमार्ग के किनारे पर खड़ा था। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आए केमिकल से भरे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। टक्कर पीछे से मारी गई। इसके बाद चिंगारी उठी और आग लग गई। हादसे के बाद ट्रक और ट्रेलर दोनों में आग लग गई । एक-एक कर गैस के सिलेंडर फटने लगे।

    आस-पास के खेतों में फैल गए सिलेंडर

    ट्रकों में हुई टक्कर में सिलेंडर दूर दूर तक फैल गए, कुछ सिलेंडर आसपास के खेतों में गिरकर फटे। हादसे में राजमार्ग से गुजर रहे पांच वाहन चपेट में आ गए। इसमें में आधा दर्जन लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। आग की लपटें दस किलोमीटर दूर तक नजर आने के साथ ही सिलेंडर के बार बार फटने से धमाके दूर तक सुनाई से रहे थे। हादसे की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे।

    वाहनों के दूसरे मार्गों से डायवर्ट किया गया। राजमार्ग पर आवागमन रोका गया है। उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा मौके पर पहुंचे और बचाव कार्यों की निगरानी की। आधा दर्जन घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बचाव कार्य देर रात तक जारी था। देर रात तक करीब डेढ़ दर्जन दमकल गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी थीं।

    प्रत्यक्षदर्शी ने बताया डरावना मंजर

    चश्मदीद हेमराज ने बताया कि मैं अपने साथियों के साथ राजमार्ग किनारे एक रेस्टोरेंट पर चाय पी रहा था। गैस सिलेंडर से भरे ट्रक का चालक भी रेस्टोरेंट में भोजन कर रहा था। इसी दौरान पीछे से आए केमिकल से भरे टैंकर ने ट्रक को टक्कर मार दी। ट्रेलर में दो लोग थे। उसमें से एक बाहर निकल गया। वहीं, दूसरा गाड़ी में ही फंस गया। उसे आसपास के लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन आग पकड़ने से लोग उसे बचा नहीं पाए।

