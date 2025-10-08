Language
    RTO चेकिंग से डरकर टैंकर ड्राइवर ने LPG ट्रक में मारी टक्कर, 2 घंटे तक फटते रहे 200 सिलेंडर; एक की मौत

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 10:51 AM (IST)

    जयपुर-अजमेर राजमार्ग पर एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक और टैंकर की टक्कर में भीषण आग लग गई। ट्रक में रखे लगभग 200 सिलेंडर धमाके के साथ फटे जिससे कई किलोमीटर तक दहशत फैल गई। इस हादसे में दो-तीन लोगों के घायल होने की सूचना है। धमाके की वजह से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

    जयपुर-अजमेर हाईवे पर ट्रक-टैंकर की टक्कर के बाद फटे सैंकेड़ों सिलेंडर। (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार देर रात राजस्थान में जयपुर-अजमेर राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। नेशनल हाइवे पर एलपीजी सिलेंडर ले जा रहे ट्रक की एक टैंकर से भिड़ंत हो गई।

    टक्कर इतनी जोरदार रही कि ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद ट्रक में रखे एक के बाद एक 200 सिलेंडर फट गए। बताया जाता है कि विस्फोट इतना भयानक रहा कि इसे कई किलोमीटर दूर से सुना गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत की खबर है और दो लोग घायल हुए हैं। 

    हादसे की वजह क्या आई सामने?

    बताया जा रहा है कि ट्रक में आग लगने के बाद करीब 2 घंटे तक सिलेंडर फटते रहे। इसके कारण आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रक में 250 से अधिक सिलेंडर रखे गए थे।

    वहीं, इस मामले में कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरटीओ की चेंकिंग चल रही थी। इसी चेंकिग से बचने के लिए अचानक टैंकर ड्राइवर ने गाड़ी ढाबे की तरफ मोड़ दी। इसके बाद टैंकर सिंलेंडर से भरे ट्रक में जा टकराया और ये भीषण सड़क हादसा हो गया।

    हादसे पर पुलिस ने दी जानकारी

    इस घटना के बारे में सीएमएचओ जयपुर-I रवि शेखावत ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है।

    इस हादसे पर राज्य के सीएम भजनलाल शर्मा ने जांच के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। उन्होंने बताया कि स्थिति नियंत्रण में हैं।

    अधिकारियों ने अन्य वाहनों को रोका

    वहीं, इस हादसे के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। पुलिस अधिकारी और अग्निशमन दल डुडू क्षेत्र के निकट घटनास्थल पर पहुंच गए और राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया। इस कारण हाइवे पर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतार देखने को मिली। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रकों के चालक और क्लीनर लापता हैं।

