    जयपुर-अजमेर हाईवे पर गैस सिलिंडर से भरे ट्रक में धमाका, मची अफरा-तफरी; CM ने दिए निर्देश

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:27 AM (IST)

    जयपुर-अजमेर हाईवे पर मौजमाबाद के पास गैस सिलिंडर से भरे ट्रक में टक्कर से भीषण आग लग गई। एलपीजी सिलिंडर से भरे ट्रक में धमाके के बाद अफरा-तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने राहत कार्य की निगरानी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों की मदद के निर्देश दिए।

    जयपुर-अजमेर हाईवे पर गैस सिलिंडर से भरे ट्रक में धमाका (फोटो सोर्स- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जयपुर- अजमेर हाईवे पर मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। मौजमाबाद इलाके के सावरदा पुलिया के पास एक गाड़ी ने गैस सिलिंडर से लदे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद जोरदार धमाके के साथ आग लग गई।

    आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक, हादसे के वक्त ट्रक में एलपीजी सिलिंडर भरे हुए थे।

    मौके पर पहुंचे उपमुख्यमंत्री

    राजस्थान के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा तुरंत मोके पर पहुंचे और राहत कार्य की निगरानी की। उन्होंने बताया, "हादसे में शामिल वाहन के ड्राइवर की पहचान अभी नहीं हो पाई है। ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर को अस्पताल भेजा गया है। आग पर काबू पा लिया गया है और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है।"

    फिलहाल, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन सड़क के दोनों ओर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। दमकल विभाग की टीम और प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। जायपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि यह हादसा उस जगह हुआ जहां सड़क किनारे ढाबा है और कई ट्रक चालक वहीं रुकते हैं।

    पूरा हुआ राहत-बचाव कार्य

    उन्होंने कहा, "एक ट्रक जिसमें एलपीजी सिलिंडर भरे थे वो सड़क किनारे खड़ा था। तभी एक केमिकल से भरा टैंकर पीछे से आकर उससे टकरा। इससे जोरदार धमाका हुआ और आग फैल गई।" आईजी ने कहा कि फिलहाल किसी भी जनहानि की सूचना नहीं है और राहत-बचाव कार्य पूरा हो चुका है।

    मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

    राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "जयपुर ग्रामीण के मौजमाबाद क्षेत्र में गैस सिलिंडर से भरे ट्रक में लगी आग बेहद दुखद है। दमकल और आपदा प्रबंधन दल राहत-बचाव कार्य में जुटे हैं और जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि घायलों का सही इलाज और प्रभावितों की मदद सुनिश्चित की जाए।"

