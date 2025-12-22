एसकेएम का बिजली संशोधन बिल के खिलाफ मोर्चा तेज, लोगों को जागरुक करने के लिए टीमों का गठन

जागरण संवाददाता, पटियाला। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से जुड़े संगठनों की एक ज्वाइंट बैठक गुरुद्वारा भगत धन्ना जी नई अनाज मंडी, नाभा में हुई। इस बैठक में किसान संगठनों के अलावा बिजली बोर्ड से जुड़े संगठनों के नेता भी शामिल हुए। जिसमें एसकेएम ने सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने की घोषणा कर दी है।

बैठक में फैसला लिया गया है कि अब एसकेएम संघर्ष तेज करने के लिए लोगों के बीच जाएंगी। लोगों को जगारुक करेगी और उनका समर्थन भी हासिल करेगी। बैठक की जानकारी देते हुए नेताओं ने कहा कि हालांकि सरकार ने जनता के दबाव के कारण बिजली संशोधन बिल 2025 को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया, लेकिन सरकार की नीयत अभी भी साफ नहीं है।