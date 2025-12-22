Language
    एसकेएम का बिजली संशोधन बिल के खिलाफ मोर्चा तेज, लोगों को जागरुक करने के लिए टीमों का गठन

    By Gaurav Sood Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:43 PM (IST)

    संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने बिजली संशोधन बिल के खिलाफ सरकार से संघर्ष तेज करने का फैसला किया है। एसकेएम लोगों को जागरूक करने के लिए टीमें बनाएगी, ...और पढ़ें

    बैठक के बाद एसकेएम के नेता मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए।

    जागरण संवाददाता, पटियाला। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से जुड़े संगठनों की एक ज्वाइंट बैठक गुरुद्वारा भगत धन्ना जी नई अनाज मंडी, नाभा में हुई। इस बैठक में किसान संगठनों के अलावा बिजली बोर्ड से जुड़े संगठनों के नेता भी शामिल हुए। जिसमें एसकेएम ने सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने की घोषणा कर दी है। 

    बैठक में फैसला लिया गया है कि अब एसकेएम संघर्ष तेज करने के लिए लोगों के बीच जाएंगी। लोगों को जगारुक करेगी और उनका समर्थन भी हासिल करेगी। बैठक की जानकारी देते हुए नेताओं ने कहा कि हालांकि सरकार ने जनता के दबाव के कारण बिजली संशोधन बिल 2025 को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया, लेकिन सरकार की नीयत अभी भी साफ नहीं है।

    सरकार भविष्य में कभी भी यह कानून पास कर सकती है, इसलिए आम लोगों को इस बिल के बारे में जागरूक करने के लिए नाभा ब्लॉक में एसकेएम की चार टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें 2 जनवरी को नाभा अनाज मंडी से ब्लॉक के अलग-अलग गांवों में जाएंगी।

    लोगों तक पहुंच फैलाएंगे जागरुकता

    बैठक में नेताओं की तरफ से प्रवक्ताओं को चुना गया है और उनकी ड्यूटी लगाई गई है। ये प्रवक्ता जनता के बीच जाएंगे और उन्हें बिजली संशोधन बिल के साथ-साथ बीज बिल, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पंजाब के पानी की लूट और ऐसी ही दूसरी दमनकारी नीतियों के बारे में जागरूक करेंगे।

    एसकेएम के बैनर तले ये चार टीमें ब्लॉक के लगभग सभी गांवों में जाएंगी। बैठक में भारतीय किसान यूनियन राजेवाल से हरदीप सिंह घनुड़की, बीकेयू उगराहां से राजिंदर सिंह ककराला, बीकेयू डकौंडा से लखवीर सिंह दुलदी, बीकेयू क्रांतिकारी से प्रीतपाल सिंह ढींगी, जगतार सिंह नरवाना, किसान विकास फ्रंट से जगपाल सिंह उधा, कुल हिंद किसान सभा से गुरमीत सिंह छज्जू भट्ट, पेंशनर्स एसोसिएशन से सिंदर सिंह घनुड़की, टेक्निकल सर्विस यूनियन से सोमा भड़ो आदि नेता मौजूद थे।

