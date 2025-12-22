चंडीगढ़ में पड़ोसी के कुत्ते ने महिला को काटा, Court ने सुनाया एक लाख मुआवजे का फैसला, 30 हजार इलाज खर्च भी 

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में पड़ोसी के कुत्ते ने महिला को काट लिया था। इस मामले में सोमवार को जिला अदालत का फैसला आया। कोर्ट ने महिला को एक लाख रुपये का मुआवजा और 30 हजार रुपये का इलाज खर्च देने का आदेश दिया है।

यह फैसला पालतू जानवरों के मालिकों की जिम्मेदारी और लापरवाही के मामलों में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।सुप्रीम कोर्ट भी डॉग बाइट के मामलों में सख्त आदेश सुना चुका है। इसके बावजूद लोग अपने पालतू कुत्तों काे ध्यान से नहीं रखते। शहर में आवारा कुत्तों की संख्या भी बढ़ रही है।