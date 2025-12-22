Language
    चंडीगढ़ में पड़ोसी के कुत्ते ने महिला को काटा, Court ने सुनाया एक लाख मुआवजे का फैसला, 30 हजार इलाज खर्च भी 

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:36 PM (IST)

    चंडीगढ़ में एक पड़ोसी के कुत्ते द्वारा महिला को काटे जाने के मामले में कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने महिला को एक लाख रुपये का मुआवजा औ ...और पढ़ें

    शहर में बढ़ रहे आवारा कुत्तों की संख्या, पालतू कुत्तों को भी ध्यान से नहीं रखते लोग।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में पड़ोसी के कुत्ते ने महिला को काट लिया था। इस मामले में सोमवार को जिला अदालत का फैसला आया। कोर्ट ने महिला को एक लाख रुपये का मुआवजा और 30 हजार रुपये का इलाज खर्च देने का आदेश दिया है।

    यह फैसला पालतू जानवरों के मालिकों की जिम्मेदारी और लापरवाही के मामलों में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।सुप्रीम कोर्ट भी डॉग बाइट के मामलों में सख्त आदेश सुना चुका है। इसके बावजूद लोग अपने पालतू कुत्तों काे ध्यान से नहीं रखते। शहर में आवारा कुत्तों की संख्या भी बढ़ रही है।