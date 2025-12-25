Language
    Punjab News: रिटायर्ड IG अमर सिंह चहल की अस्पताल से पहली तस्वीर आई सामने, खुदकुशी का किया था प्रयास

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:47 AM (IST)

    पंजाब के पटियाला से एक बड़ी खबर सामने आई है। रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल, जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया था, उनकी अस्पताल से पहली तस्वीर सामने आई ह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला में साइबर ठगी से परेशान होकर खुद को गोली मारने वाले रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल की बुधवार शाम को पहली तस्वीर अस्पताल से बाहर आई है।

    इस तस्वीर में रिटायर्ड आईजी चहल होश में नजर आ रहे हैं, उनका इलाज करने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ गर्ग ने बताया कि गोली लगने की वजह से उनके शरीर से तकरीबन डेढ़ लीटर खून बह गया था।

    ऐसे में किसी भी मरीज के बचाव के चांस 30 से 40 प्रतिशत रह जाते हैं। सर्जन डॉ. सिद्धार्थ गर्ग के नेतृत्व में एक बहुविषयक चिकित्सा दल ने उनकी जान बचाई, जिसमें डॉ. अर्जुन प्रताप जोशी द्वारा गंभीर बेहोशी प्रबंधन और डॉ. गुरजोत सिंह द्वारा शल्य चिकित्सा में सहयोग शामिल था।

    तीन से चार घंटे तक चली जटिल आपातकालीन सर्जरी में फटे हुए फेफड़े की मरम्मत और छाती की दीवार की हड्डियों के फ्रैक्चर को स्थिर करना शामिल था। अब रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल पूरी तरह से स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं।

    उल्लेखनीय है कि अमर सिंह चहल की हालत खतरे से बाहर है। उन्होंने साइबर ठगी में फंसने के बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी का प्रयास किया था।

