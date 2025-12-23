Language
    पटियाला: खतरे से बाहर रिटायर्ड IG अमर सिंह चहल की हालत, साइबर ठगी में फंसने के बाद खुद को मारी थी गोली

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:05 PM (IST)

    पटियाला में साइबर ठगी के शिकार हुए रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल की हालत खतरे से बाहर है। पहला ऑपरेशन सफल रहा, दूसरा ऑपरेशन आज शाम होगा जिसके लिए मोहाली ...और पढ़ें

    पटियाला में साइबर ठगी के शिकार हुए रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल की हालत खतरे से बाहर है (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला में साइबर ठगी के शिकार हुए रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

    उनका पहला ऑपरेशन सफल होने के बाद आज शाम को दूसरा ऑपरेशन किया जा सकता है जिसके लिए मोहाली से डॉक्टरों की एक टीम बुलाई गई है।

    घटना के बाद से ही आईजी चहल का परिवार उनके साथ अस्पताल में मौजूद है लेकिन अभी वह किसी भी तरह की स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं।

    उधर पटियाला पुलिस ने घटनास्थल से आईजी का मोबाइल फोन, बैंक खाता संबंधी कुछ डिटेल्स और दस्तावेज कब्जे में लेते हुए मौके से सैंपल लिए हैं।

    फोरेंसिक विभाग की टीम ने यह सैंपल लिए हैं, मामला दर्ज करने को लेकर अधिकारियों ने अभी चुप्पी साध ली है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस थाना और साइबर क्राइम की टीम मिलकर सुसाइड नोट में लिखो डीटेल्स को ट्रेस कर रही है।

