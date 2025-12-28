पारिवारिक तकरार ने लिया खूनी रूप, नाराज महिला मायके पहुंची, रिश्तेदारों से पति व सास को पिटवाया

जागरण संवाददाता, पटियाला । थाना कोतवाली पटियाला के अंतर्गत आने वाले इलाके में एक व्यक्ति पर उसके ससुराल पक्ष द्वारा घर में घुसकर हमला किए जाने की शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस हमले में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि उसे बचाने आई उसकी मां और भाभी के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने घायल युवक की शिकायत पर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घायल युवक की पहचान रवि कुमार निवासी जगदीश कालोनी, पटियाला के रूप में हुई है। रवि कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका अपनी पत्नी मनदीप कौर के साथ घरेलू विवाद हो गया था, जिसके बाद उसकी पत्नी नाराज होकर अपने मायके हीरा बाग कालोनी, पटियाला चली गई थी।

पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने घर का सामान भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया और जाते समय उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दीं। घटना के बाद मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग एकत्रित हो गए।