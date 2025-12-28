Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पारिवारिक तकरार ने लिया खूनी रूप, नाराज महिला मायके पहुंची, रिश्तेदारों से पति व सास को पिटवाया

    By Prem Verma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 06:45 PM (IST)

    पटियाला में एक घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहाँ एक व्यक्ति रवि कुमार पर उसकी पत्नी मनदीप कौर और उसके परिवार के सदस्यों ने घर में घुसकर हमला कर द ...और पढ़ें

    Hero Image

    पत्नी के रिश्तेदार घर में घुसे और की मारपीट।

    जागरण संवाददाता, पटियाला । थाना कोतवाली पटियाला के अंतर्गत आने वाले इलाके में एक व्यक्ति पर उसके ससुराल पक्ष द्वारा घर में घुसकर हमला किए जाने की शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस हमले में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि उसे बचाने आई उसकी मां और भाभी के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने घायल युवक की शिकायत पर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घायल युवक की पहचान रवि कुमार निवासी जगदीश कालोनी, पटियाला के रूप में हुई है। रवि कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका अपनी पत्नी मनदीप कौर के साथ घरेलू विवाद हो गया था, जिसके बाद उसकी पत्नी नाराज होकर अपने मायके हीरा बाग कालोनी, पटियाला चली गई थी।

    यह भी पढ़ें- साइबर ठगों के निशाने पर चंडीगढ़, 44.07 करोड़ की ठगी, 150 FIR और 147 गिरफ्तारी

    घर में परिजनों के साथ घुस की मारपीट

    रवि कुमार के अनुसार चार दिसंबर को शाम करीब साढ़े चार बजे उसकी पत्नी मनदीप कौर अपने परिजनों और अन्य साथियों के साथ उसके घर में जबरन दाखिल हुई। आरोप है कि आते ही सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। जब उसकी मां और भाभी उसे बचाने के लिए बीच में आईं, तो आरोपितों ने उनके साथ भी हाथापाई की।

    पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने घर का सामान भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया और जाते समय उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दीं। घटना के बाद मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग एकत्रित हो गए।

    यह भी पढ़ें- मान सरकार का किसानों की आय और पर्यावरण सुरक्षा पर जोर; गन्ना, मक्का और कपास की खेती के लिए दी बड़ी सब्सिडी

    पुलिस ने मामला किया दर्ज

    रवि कुमार ने बताया कि हमले के बाद वह और उसकी मां घायल अवस्था में थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सोनू, परदीप सिंह, मनदीप कौर निवासी हीरा बाग कालोनी पटियाला, फतेह गिल, डॉक्टर, रिफान खान, बंटी, गेजी सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    थाना कोतवाली पटियाला के जांच अधिकारी ने बताया कि सभी आरोपों की जांच की जा रही है। आरोपितों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

    यह भी पढ़ें- नाराज पत्नी पर चाकू से पति ने 15 वार किए; बहू बचाने आई तो उसे भी गोदा, एक की मौत