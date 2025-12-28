पारिवारिक तकरार ने लिया खूनी रूप, नाराज महिला मायके पहुंची, रिश्तेदारों से पति व सास को पिटवाया
जागरण संवाददाता, पटियाला । थाना कोतवाली पटियाला के अंतर्गत आने वाले इलाके में एक व्यक्ति पर उसके ससुराल पक्ष द्वारा घर में घुसकर हमला किए जाने की शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस हमले में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि उसे बचाने आई उसकी मां और भाभी के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने घायल युवक की शिकायत पर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
घायल युवक की पहचान रवि कुमार निवासी जगदीश कालोनी, पटियाला के रूप में हुई है। रवि कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका अपनी पत्नी मनदीप कौर के साथ घरेलू विवाद हो गया था, जिसके बाद उसकी पत्नी नाराज होकर अपने मायके हीरा बाग कालोनी, पटियाला चली गई थी।
घर में परिजनों के साथ घुस की मारपीट
रवि कुमार के अनुसार चार दिसंबर को शाम करीब साढ़े चार बजे उसकी पत्नी मनदीप कौर अपने परिजनों और अन्य साथियों के साथ उसके घर में जबरन दाखिल हुई। आरोप है कि आते ही सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। जब उसकी मां और भाभी उसे बचाने के लिए बीच में आईं, तो आरोपितों ने उनके साथ भी हाथापाई की।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने घर का सामान भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया और जाते समय उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दीं। घटना के बाद मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग एकत्रित हो गए।
पुलिस ने मामला किया दर्ज
रवि कुमार ने बताया कि हमले के बाद वह और उसकी मां घायल अवस्था में थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सोनू, परदीप सिंह, मनदीप कौर निवासी हीरा बाग कालोनी पटियाला, फतेह गिल, डॉक्टर, रिफान खान, बंटी, गेजी सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
थाना कोतवाली पटियाला के जांच अधिकारी ने बताया कि सभी आरोपों की जांच की जा रही है। आरोपितों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
कृपया धैर्य रखें।