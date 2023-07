Punjab Weather: 45 मिनट की बारिश से शहर की सड़कों पर भरा पानी, लोगों को परेशानियों का करना पड़ा सामना

Punjab Weather मुक्‍तसर में 45 मिनट की बारिश से शहर की सड़कों पर पानी भर गया। वर्षा के कारण कई नाले चौक हो गए हैं। जिस कारण पानी की निकासी में भी परेशानी आ रही है। जोकि नगर कौंसिल की ओर से मानसून के मौसम को लेकर की गई तैयारियों पर भी सवाल खड़े करता है। वर्षा से तापमान में भी छह डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है।

45 मिनट की बारिश से शहर की सड़कों पर भरा पानी, लोगों को परेशानियों का करना पड़ा सामना

Your browser does not support the audio element.

श्री मुक्तसर साहिब, जागरण संवाददाता: मुक्तसर में रविवार की सुबह छाए बादलों के बाद साढ़े सात बजे तेज वर्षा शुरू हो गई। लगभग 45 मिनट तक चली वर्षा से शहर के निचले क्षेत्रों सहित अधिकांश सड़कें पानी में डूब गई। कई सड़कों पर तो दो से तीन फुट तक पानी जमा हो गया। वहीं गलियों में भी पानी घरों तक घुसने लगा। 13.02 एमएम वर्षा की गई दर्ज वर्षा के कारण कई नाले चौक हो गए हैं। जिस कारण पानी की निकासी में भी परेशानी आ रही है। जोकि नगर कौंसिल की ओर से मानसून के मौसम को लेकर की गई तैयारियों पर भी सवाल खड़े करता है। वर्षा से तापमान में भी छह डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। मुक्तसर में 13.02 एमएम वर्षा दर्ज की गई। सुबह हुई बारिश जानकारी के अनुसार सुबह 7:30 बजे शुरू हुई वर्षा सवा आठ बजे तक चली। वर्षा के कारण जलालाबाद रोड ,रेलवे रोड सदर बाजार, घास मंडी चौक, कोटकपूरा रोड, सिटी होटल वाली गली, सिविल अस्पताल को जाते रास्ते पर सहित अन्य सड़कों पर पानी जमा हो गया। यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिक परेशानी पैदल चलने वाले और दोपहिया वाहन वालों को हुई।

Edited By: Himani Sharma