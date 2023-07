Muktsar News: दिनदहाड़े बंद घर के ताले तोड़ चोरी करते पकड़े चोर, एक की लोगों ने की धुनाई; दो भाग निकले

मुक्तसर शहर में चोरी की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। आए दिन चोर बंद पड़े घरों को निशाना बना रहे हैं। चोर अब रात में ही नहीं बल्कि दिनदहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला मोहन लाल की गली से सामने आया है। यहां दोपहर के समय तीन चोरों ने एक घर का ताला तोड़ा और चोरी करने की कोशिश की।

दिनदहाड़े बंद घर के ताले तोड़ चोरी करते पकड़े चोर, एक की लोगों ने की धुनाई; दो भाग निकले

Your browser does not support the audio element.

श्री मुक्तसर साहिब, जागरण संवाददाता। मुक्तसर की मोहन लाल वाली गली में दिनदहाड़े दोपहर करीब दो बजे नाटकीय ढंग से चोरी करने आए तीन चोरों में से एक को मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया और धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। दो चोर लोगों को चकमा देकर भाग निकले। दरअसल, हुआ यूं कि तीन चोर गली में लंबे समय से बंद पड़े घर के ताले तोड़ रहे थे। ऐसा देख मोहल्ले के लोगों ने उनसे पूछ लिया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं तो चोरों ने कहा कि उन्होंने यह मकान किराये पर लिया है। चाबी नहीं होने से ताला तोड़ना पड़ रहा है। ताला तोड़ घर में घुसे तीन चोर मकान मालिक रोहित सचदेवा ने बताया कि वह अपने किसी जानकार को मकान किराये पर देने के लिए आधा घंटा पहले दिखाने के लिए लाया था। बाद में वह यहां से चला गया। पीछे से तीन युवक ताले तोड़ कर घर में घुसे और अंदर पड़ी पानी वाली मोटर, वाशवेशन, टूटियां और अन्य सामान चोरी कर एक बोरी में डाल रहे थे। चोर को काबू कर किया पुलिस के हवाले बड़ी बात यह थी कि चोरों ने मोहल्ले के लोगों को कहा कि उन्होंने इस मकान को किराये पर लिया है। सूचना मिलने पर जब वह मौके पर पहुंचे तो दो चोर उन्हें देख कर भाग गए और एक को मोहल्ले के लोगों की मदद से काबू कर लिया। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आरोपित ने पूछताछ करने पर बताया कि वह चोरी करके शहर के कबाड़ियों को सामान बेचते हैं। वहीं, मोहल्ले के लोगों ने कहा कि शहर में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। पुलिस प्रशासन को शरारती तत्वों पर शिकंजा कसना चाहिए।

Edited By: Rajat Mourya