    'चंडीगढ़ पंजाब का है, छीनने की कोशिशों के गंभीर परिणाम होंगे', SAD पूर्व महासचिव हनी फत्तनवाला का दावा

    By Rajinder Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    शिरोमणि अकाली दल के पूर्व महासचिव हनी फत्तनवाला ने कहा कि यह विधेयक पंजाब के अधिकारों पर हमला है और पंजाबियों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए।

    शिरोमणि अकाली दल के पूर्व महासचिव हनी फत्तनवाला

    संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब। केंद्र सरकार द्वारा एक दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पेश करने की चर्चाओं ने पंजाब में हलचल मचा दी है।

    इस सत्र में कुल 10 विधेयक लाए जा रहे हैं, जिनमें से एक चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने वाला है। शिरोमणि अकाली दल के पूर्व महासचिव हनी फत्तनवाला ने कहा कि यह विधेयक पंजाब के अधिकारों पर हमला है और पंजाबियों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए।

    चंडीगढ़ छीनने के होंगे गंभीर परिणाम

    उन्होंने चेतावनी दी कि चंडीगढ़ पंजाब का है और इसे छीनने की कोशिशों के गंभीर परिणाम होंगे। फत्तनवाला ने मुख्यमंत्री से अपील की कि वे केंद्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाएं, अन्यथा यह पंजाबियों के साथ विश्वासघात होगा।

