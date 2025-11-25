'चंडीगढ़ पंजाब का है, छीनने की कोशिशों के गंभीर परिणाम होंगे', SAD पूर्व महासचिव हनी फत्तनवाला का दावा

संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब। केंद्र सरकार द्वारा एक दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पेश करने की चर्चाओं ने पंजाब में हलचल मचा दी है।

इस सत्र में कुल 10 विधेयक लाए जा रहे हैं, जिनमें से एक चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने वाला है। शिरोमणि अकाली दल के पूर्व महासचिव हनी फत्तनवाला ने कहा कि यह विधेयक पंजाब के अधिकारों पर हमला है और पंजाबियों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए।