Punjab News: कोविड के दौरान इंडस्ट्री को मिली थी बिजली बिल में छूट, अब बकाया जोड़कर मांग रहा PSPCL

जागरण संवाददाता, लुधियाना। कोविड-19 महामारी के दौरान जब पूरे देश में लाकडाउन के कारण उद्योग ठप पड़ गए थे, तब पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इंडस्ट्री को बड़ी राहत देते हुए बिजली के फिक्स्ड चार्जेज माफ करने की घोषणा की थी।

इससे उद्योगों को उस कठिन समय में आर्थिक सहारा मिला था।

लेकिन अब तीन साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से कई उद्योगों को बिजली बिलों में वही पुराने फिक्स्ड चार्जेज बकाया जोड़कर भेजे जाने से रोष है।

उद्योगपतियों का कहना है कि जब उस दौरान सभी इकाइयां बंद थीं, उत्पादन शून्य था और आय का कोई स्रोत नहीं था तब सरकार ने स्पष्ट रूप से फिक्स्ड चार्जेज माफ करने का आश्वासन दिया था।

लेकिन विभाग बकाया की वसूली शुरू कर रहा है तो यह उद्योगों पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है। फिक्स्ड चार्जेज प्रति किलोवाट के हिसाब से लगाए जाते हैं, जो बड़ी इकाइयों के लिए भारी राशि बन जाते हैं।

फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीयल एवं कमर्शियल आर्गेनाइजेशन के प्रधान गुरमीत सिंह कुलार ने कहा कि कोविड काल में हालात बेहद खराब थे। जब मशीनें नहीं चलीं, यूनिटें बंद रहीं और कारोबार पूरी तरह ठप था तब विभाग ने फिक्स्ड चार्जेज माफ किए थे। अब उन्हीं चार्जेज को बकाया बनाकर भेजना बिल्कुल अनुचित है। यह उद्योग जगत के साथ अन्याय है।