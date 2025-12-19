Language
    दुष्कर्म के बाद नाबालिगा ने निगला जहर, उपचार के दौरान मौत, पुलिस ने आरोपित पर किया केस दर्ज

    By Kapil Kumar Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 06:23 PM (IST)

    फिरोजपुर के गुरुहरसहाय में ब्लॉक समिति चुनावों के दौरान एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। परिजनों को पता चलने पर नाबालिग ने जहर निगल लिया, जिससे उस ...और पढ़ें

    Hero Image

    शिव से लिपट विलाप करते हुए परिजन।

    जागरण संवाददाता, गुरुहरसहाय। ब्लॉक समिति चुनावों को लेकर मतदान के दिन थाना गुरुहरसहाय क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ एक युवक की ओर से दुष्कर्म किया गया। परिजनों को जब इस संबंधी पता चला तो नाबालिगा ने जहरीला पदार्थ निगल लिया व उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां दो दिन बाद उसकी मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मामले में थाना गुरूहरसहाय पुलिस की ओर से आरोपित गांव नो बहराम शेर सिंह वाला निवासी आरोपित रिंकू सिंह उर्फ साजन को नामजद करते हुए उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपित को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसके रोष में परिजनों की ओर से अब तक शव का संस्कार नहीं किया है।

    परिजनों ने मांग की है कि अगर शनिवार तक पुलिस की ओर से आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उनकी ओर से रोड़ जामकर प्रदर्शन किया जाएगा ।

    पिता के बयानों पर मामला दर्ज

    पुलिस को दिए गए बयान में पीड़िता के पिता निवासी ढाणी बाबा बल्लू सिंह वाली नत्थू वाला दुल्ला के ने बताया कि बीती 14 दिसंबर को ब्लॉक समिति चुनाव के कारण पूरा परिवार वोट डालने गांव गट्टी अजायब सिंह वाली गया था। शाम करीब चार बजे जब वह घर लौटे तो उनकी नाबालिग बेटी घर पर नहीं मिली।

    उनकी ओर से तलाश करने पर उनकी नाबालिग बेटी घर के गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों मिली और वह से एक युवक फरार हो गया।

    घटना की रात युवती ने निगला जहर

    परिजनों के अनुसार इस घटना से मानसिक रूप से परेशान नाबालिग ने उसी रात खेत से किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे पहले जलालाबाद के गुरु नानक अस्पताल ले गए, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए उसे रेफर कर दिया।

    इसके बाद उसे बठिंडा के हेलिओस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान 16 दिसंबर की शाम को उसकी मृत्यु हो गई। नाबालिग की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस टीम हेलिओस अस्पताल पहुंची और पिता का बयान दर्ज किया गया।

    मृतक परिवार ने नहीं किया संस्कार

    परिवार वालों ने मृत नाबालिगा का संस्कार नहीं किया। उनकी मांग है जब तक लड़की के साथ जबरदस्ती करने वाले आरोपित को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती उस समय तक संस्कार नहीं किया जाएगा। वहीं परिवार ने चेतावनी दी है अगर शनिवार तक आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वह फिरोजपुर फाजिल्का रोड पर शव रखकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगें।

     