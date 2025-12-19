दुष्कर्म के बाद नाबालिगा ने निगला जहर, उपचार के दौरान मौत, पुलिस ने आरोपित पर किया केस दर्ज

जागरण संवाददाता, गुरुहरसहाय। ब्लॉक समिति चुनावों को लेकर मतदान के दिन थाना गुरुहरसहाय क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ एक युवक की ओर से दुष्कर्म किया गया। परिजनों को जब इस संबंधी पता चला तो नाबालिगा ने जहरीला पदार्थ निगल लिया व उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां दो दिन बाद उसकी मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले में थाना गुरूहरसहाय पुलिस की ओर से आरोपित गांव नो बहराम शेर सिंह वाला निवासी आरोपित रिंकू सिंह उर्फ साजन को नामजद करते हुए उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपित को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसके रोष में परिजनों की ओर से अब तक शव का संस्कार नहीं किया है।