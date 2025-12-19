मोरिंडा के गुरुद्वारा रविदास की गोलक से चोरों ने उड़ाई नकदी, सीसीटीवी काटकर दिया वारदात को अंजाम

जागरण संवाददाता, रूपनगर। रूपनगर जिले के मोरिंडा के नजदीक गांव ओइंद में वीरवार रात चोरों ने गुरुद्वारा भक्त रविदास में सेंध लगाकर गोलक से नकदी चोरी कर ली। इस घटना से गांव में रोष और चिंता का माहौल है। चोरों ने बेहद योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले सीसीटीवी कैमरों की तारें काटी, ताकि उनके चहरे कोई पहचान ना सके। शक है घटना को अंजाम देने वाले चोर गुरुद्वारा साहिब से परिचित हैं।

गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान करनैल सिंह, पूर्व पंच जगतार सिंह और गुरपाल सिंह ने बताया कि देर रात अज्ञात चोर दीवार फांदकर गुरुद्वारा साहिब परिसर में दाखिल हुए। इसके बाद उन्होंने मुख्य द्वार का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया।

गोल के ताले तोड़े, निकाला कैश उन्होंने बताया कि चोरों ने गोलक के दोनों ताले तोड़कर उसमें रखी नकदी निकाल ली। इसके अलावा कमरे में रखी एक अलमारी का ताला भी तोड़ा गया है। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, चोर गुरुद्वारा साहिब की गोलक में रखी पूरी नकदी चोरी कर ले गए हैं, हालांकि चोरी गई रकम का सही आंकलन अभी किया जा रहा है।

घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह तब सामने आई, जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य गुरुद्वारा पहुंचे। टूटे ताले और बिखरा सामान देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई की शुरू लुठेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने प्रशासन से मांग की है कि चोरी की इस वारदात का जल्द खुलासा किया जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए।