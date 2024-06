Kanchanjunga Express Accident: पश्चिम बंगाल रेल हादसे पर सुखबीर सिंह बादल ने जताया दुख, राहत बचाव कार्यों को लेकर कही ये बात

चालक, सहायक चालक और गार्ड समेत 15 लोगों की मौत हो गई है और करीब 60 लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर राहत एवं बचाव का कार्य जारी है। आपदा टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। हादसा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से कुछ दूर आगे रंगापानी और निजबाड़ी स्टेशन के बीच हुआ है।

Deeply concerned about the recent #TrainAccident in Darjeeling district of #WestBengal . My thoughts and prayers are with the bereaved families. I pray for the speedy and complete recovery of all injured. Also wish the success of relief and rescue operations. pic.twitter.com/8a8IvnRn7Q — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) June 17, 2024

प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताया दुख

पीएम मोदी ने भी एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदना है। पीएम मोदी ने जल्द से जल्द घायलों के ठीक होने की प्रार्थना की।

The railway accident in West Bengal is saddening. Condolences to those who lost their loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. Spoke to officials and took stock of the situation. Rescue operations are underway to assist the affected. The Railways Minister Shri…— Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2024