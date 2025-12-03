CM मान ने जापानी कंपनियों को पंजाब में निवेश के लिए दिया न्योता, यामाहा-होंडा सहित कई प्रमुख उद्योगपतियों से की बात
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जापानी कंपनियों को पंजाब में निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने यामाहा और होंडा जैसे बड़े उद्योगपतियों से चर्च ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को जापान के प्रमुख उद्योगपतियों को पंजाब में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। दौरे के पहले दिन उन्होंने जेबीआइसी, आइसन इंडस्ट्री, यामाहा, होंडा मोटर, जेआइसीए जैसी कंपनियों के उद्योगपतियों के साथ संवाद किया।
मुख्यमंत्री ने पंजाब को निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान बताते हुए कहा कि राज्य में उन्नत विनिर्माण, मोबिलिटी, इलेक्ट्रानिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा और वैश्विक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में जापान के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की इच्छा है।
उन्होंने जापानी कंपनियों को राज्य में उभरते नए अवसरों के बारे में जानकारी भी दी। जापानी कंपनियों ने भी पंजाब में निवेश की इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे निवेश न केवल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति को भी गति देंगे।
उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार जापानी निवेशकों को हर स्तर पर पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को 13–15 मार्च 2026 को आइएसबी मोहाली कैंपस में होने वाले 6वें प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन में शामिल होने के लिए भी निमंत्रण दिया।
उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन विश्व के बड़े उद्योगों को एक मंच पर लाकर साझेदारी और निवेश के नए अवसर देगा। इससे पंजाब की प्रगति की राह प्रशस्त होगी।
मुख्यमंत्री ने एडोगावा गांधी पार्क में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की
जापान दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री ने टोक्यो स्थित एडोगावा गांधी पार्क में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने अहिंसा और शांति के माध्यम से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। हमें उनके सिद्धांतों को अपनाना चाहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।