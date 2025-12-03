CM मान ने जापानी कंपनियों को पंजाब में निवेश के लिए दिया न्योता, यामाहा-होंडा सहित कई प्रमुख उद्योगपतियों से की बात

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को जापान के प्रमुख उद्योगपतियों को पंजाब में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। दौरे के पहले दिन उन्होंने जेबीआइसी, आइसन इंडस्ट्री, यामाहा, होंडा मोटर, जेआइसीए जैसी कंपनियों के उद्योगपतियों के साथ संवाद किया।

मुख्यमंत्री ने पंजाब को निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान बताते हुए कहा कि राज्य में उन्नत विनिर्माण, मोबिलिटी, इलेक्ट्रानिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा और वैश्विक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में जापान के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की इच्छा है। उन्होंने जापानी कंपनियों को राज्य में उभरते नए अवसरों के बारे में जानकारी भी दी। जापानी कंपनियों ने भी पंजाब में निवेश की इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे निवेश न केवल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति को भी गति देंगे।

उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार जापानी निवेशकों को हर स्तर पर पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को 13–15 मार्च 2026 को आइएसबी मोहाली कैंपस में होने वाले 6वें प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन में शामिल होने के लिए भी निमंत्रण दिया।