    नए साल पर पंजाब को दहलाने की साजिश रच रही आईएसआई, ऐसे खुला राज; सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:40 PM (IST)

    गुरदासपुर थाने पर ग्रेनेड हमले के आरोपियों ने आईएसआई की साजिश का खुलासा किया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पंजाब में नए साल पर पुलिस इमारतों को निशाना

    पंजाब में नए साल पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम, आईएसआई का षडयंत्र उजागर। सांकेतिक तस्वीर

    नवीन राजपूत, अमृतसर। गुरदासपुर थाने के बाहर ग्रेनेड से हमला करने वाले चारों आरोपितों ने पुलिस हिरासत में कई राज खोले हैं। मंगलवार को पुलिस सहित कई केंद्रीय एजेंसियों ने चारों आरोपितों से पूछताछ की। पता चला है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के गुर्गे शहजाद भट्टी के माध्यम से पंजाब में नववर्ष के मौके पर बड़ी वारदात करने की साजिश रची गई है।

    यह भी जानकारी मिली है कि नववर्ष से पहले और बाद में पुलिस इमारतों को निशाना बनाकर पंजाब को दहलाने का षड़यंत्र रचा जा रहा है। फिलहाल इस मामले पर सारी जानकारियां पुलिस ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी साझा की है। पुलिस को यह भी इनपुट मिले हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तानी गैंग्स्टर शहजाद भट्टी द्वारा हथियारों की बड़ी खेप पहुंचाई जा चुकी है।

    इसकी तलाश में इन इलाकों में लगातार सर्च आपरेशन चलाए जा रहे हैं। डीआईजी संदीप गोयल ने बताया कि चारों आरोपितों से ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर में पूछताछ की जा रही है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा पकड़े गए इनके चार अन्य साथियों को भी जल्द प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके पूछताछ की जाएगी।

    सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी गैंग्स्टर शहजाद भट्टी ने आतंकियों नवीन, कुश, गुरदित सिंह और प्रदीप को आदेश दिया है कि वह इस माह के अंत तक उन इमारतों की तलाश करें जहां पुलिस सुरक्षा कड़ी नहीं है।

    आरोपितों को पहले चरण में गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, अमृतसर की पुलिस इमारतों को रेकी करने का आदेश दिया गया था लेकिन गुरदासपुर थाने के बाहर हमले के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांचवें दिन ही चार आरोपितों को पकड़ गया। आरोपितों के कब्जे से चीन निर्मित ग्रेनेड और दो पिस्तौल बरामद किए गए थे।

