जालंधर में चोरी का मामला, हिमाचल घूमने गया था पूरा परिवार; इधर चोरों ने घर में किया हाथ साफ

संवाद सहयोगी, जालंधर। पंचशील एवेन्यू प्रीत नगर में परिवार हिमाचल घूमने के लिए गया तो पीछे खाली घर देख चोर घर के ताले तोड़ चोर अंदर घुस लाखों का सोना व नकदी सहित समान चोरी कर ले गए। चोरी के बाद परिवार घर लौटा तो उन्होंने मेन गेट को खोलने की कोशिश ती की लेकिन गेट नहीं खुला परिवार दीवार फांद कर घर में घुसा तो उन्हें चोरी की वारदात के बारे में पता चला।

चोरी की शिकायत पंचशील एवेन्यू के रहने वाले जतिन गुलाटी ने थाना कैंट की पुलिस को दी और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पंचशील एवेन्यू के रहने वाले जतिन गुलाटी ने बताया कि वह शनिवार को परिवार के साथ हिमाचल में गए हुए थे। वह सोमवार शाम वापस घर में पहुंचे तो घर का मेन गेट नहीं खुल रहा था।

वह दीवार फांद कर घर में घुसा तो देखा कि सारे कमरे खुले हुए थे और ताले टूटे हुए थे। उसने कमरों के अंदर जाकर देखा पता चला कि चोर अलमारियों से सात तोले सोने के गहने, 90 हजार रुपये नकदी सहित मंहगा सामान चोरी कर ले गए।