    बीजेपी ने पंजाब चुनाव आयुक्त से की मुलाकात, निष्पक्ष चुनाव और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की मांग

    By Rohit Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    भाजपा पंजाब ने आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर भाजपा पंजाब ने राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर चुनावी निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग रखी।

    डॉ. जगमोहन सिंह राजू (सेवानिवृत्त आईएएस) की अगुवाई में पहुंचे भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त को कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा का पत्र सौंपा, जिसमें सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और अधिकारियों पर पड़ रहे कथित राजनीतिक दबाव पर गंभीर चिंता जताई गई।

    प्रतिनिधिमंडल में डा सुभाष शर्मा, जस्मीन संधेवालिया, संजीव खन्ना, भानु प्रताप, सुखविंदर सिंह गोल्डी, एनके वर्मा, विनीत जोशी, बिबी परमपाल कौर और पूर्व डीजीपी परमदीप सिंह गिल शामिल थे।

    भाजपा ने आरोप लगाया कि कई रिटर्निंग अधिकारी और पुलिस अधिकारी आप सरकार के दबाव में विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

    पार्टी ने हाल की उस घटना का भी उल्लेख किया जिसमें मजारी मंडल अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह को एसएचओ की ओर से कथित रूप से धमकाया गया कि भाजपा उम्मीदवारों ने नामांकन की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

    पत्र में मांग की गई कि नामांकन से लेकर जांच, मतदान, मतगणना और परिणाम घोषणा तक पूरी चुनावी प्रक्रिया की अनिवार्य वीडियोग्राफी कराई जाए। भाजपा का कहना है कि इससे चुनावी पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी विवाद में पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध रहेंगे। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं हुई, तो पंजाब में लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है।

