    Gurdaspur Crime: वेरका प्लांट के बाहर तीन बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर युवक से छीनी कार, फिर मोटरसाइकिल छोड़ हुए फरार

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:23 PM (IST)

    गुरदासपुर में वेरका मिल्क प्लांट के बाहर बुधवार शाम को तीन युवकों ने हवा में गोलियां चलाईं और एक कार लूट ली। कार मालिक हरप्रीत सिंह दूध का सैंपल लेने ...और पढ़ें

    गुरदासपुर: वेरका प्लांट के बाहर गोलीबारी कर बदमाशों ने युवक से लूटी कार।

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। गुरदासपुर शहर में बुधवार की देर शाम हुई एक सनसनीखेज घटना ने लोगों में दहशत फैला दी है। पठानकोट रोड पर स्थित वेरका मिल्क प्लांट के मेन गेट के सामने तीन युवकों ने हवा में फायरिंग की और एक कार छीनकर अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर भाग गए।

    कार मालिक हरप्रीत सिंह ने बताया कि वह दूध के सैंपल लेने वेरका मिल्क प्लांट आया था। जब वह बाहर आया और अपनी जैन कार स्टार्ट करने लगा तो मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक आए। जैसे ही वह मोटरसाइकिल से उतरा, उन्होंने पिस्तौल से हवा में दो गोलियां चलाईं और उसकी कार लूटकर भाग गए।

    वे अपनी मोटरसाइकिल वेरका प्लांट के मेन गेट के ठीक सामने छोड़ गए। सूचना मिलते ही थाना सिटी के एसएचओ दविंदर प्रकाश मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए मिली थी। पुलिस को मौके से दो खाली कारतूस मिले हैं। लुटेरों की छोड़ी हुई मोटरसाइकिल भी ज़ब्त कर ली गई है। सभी चेकपॉइंट तुरंत सील कर दिए गए हैं और चोरी की कार की तलाश जारी है।