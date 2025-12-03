Gurdaspur Crime: वेरका प्लांट के बाहर तीन बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर युवक से छीनी कार, फिर मोटरसाइकिल छोड़ हुए फरार

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। गुरदासपुर शहर में बुधवार की देर शाम हुई एक सनसनीखेज घटना ने लोगों में दहशत फैला दी है। पठानकोट रोड पर स्थित वेरका मिल्क प्लांट के मेन गेट के सामने तीन युवकों ने हवा में फायरिंग की और एक कार छीनकर अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर भाग गए।

कार मालिक हरप्रीत सिंह ने बताया कि वह दूध के सैंपल लेने वेरका मिल्क प्लांट आया था। जब वह बाहर आया और अपनी जैन कार स्टार्ट करने लगा तो मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक आए। जैसे ही वह मोटरसाइकिल से उतरा, उन्होंने पिस्तौल से हवा में दो गोलियां चलाईं और उसकी कार लूटकर भाग गए।