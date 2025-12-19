इंटरनेट मीडिया पर हथियारों की फोटो अपलोड करना पड़ा भारी, 4 के खिलाफ बठिंडा पुलिस का एक्शन

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा के थाना फूल के अंतर्गत आने वाले गांव सेलबराह और धिंगड़ के युवकों को इंटरनेट मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो अपलोड करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए चार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामले की जानकारी देते हुए सहायक थानेदार विष्णु दास ने बताया कि गांव सेलबराह में एक कार्यक्रम के दौरान गांव के ही गुरप्रीत सिंह, काला सिंह और हरप्रीत सिंह ने हथियारों के साथ अपनी फोटो और वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दी। पंजाब पुलिस के साइबर सैल की नजर आरोपियों की पोस्ट पर पड़ी। जिसके बाद उनका पता लगाया गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एसएसपी अमनीत कोंडल द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति हथियारों की नुमाइश करते हुए फोटो या वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड नहीं करेगा। ऐसे काम से युवाओं में गलत संदेश जाता है और कानून-व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।