इंटरनेट मीडिया पर हथियारों की फोटो अपलोड करना पड़ा भारी, 4 के खिलाफ बठिंडा पुलिस का एक्शन
बठिंडा पुलिस ने थाना फूल के अंतर्गत गांव सेलबराह और धिंगड़ के युवकों द्वारा इंटरनेट मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो अपलोड करने पर कार्रवाई की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा के थाना फूल के अंतर्गत आने वाले गांव सेलबराह और धिंगड़ के युवकों को इंटरनेट मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो अपलोड करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए चार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
मामले की जानकारी देते हुए सहायक थानेदार विष्णु दास ने बताया कि गांव सेलबराह में एक कार्यक्रम के दौरान गांव के ही गुरप्रीत सिंह, काला सिंह और हरप्रीत सिंह ने हथियारों के साथ अपनी फोटो और वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दी। पंजाब पुलिस के साइबर सैल की नजर आरोपियों की पोस्ट पर पड़ी। जिसके बाद उनका पता लगाया गया।
पहचान उजागर होते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
एसएसपी ने दिए कार्रवाई के आदेश
इसी तरह दूसरे मामले में सहायक थानेदार जगसीर सिंह ने बताया कि गांव धिंगड़ वासी संदीप सिंह ने भी हथियारों के साथ अपनी फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड की थी। इस पर भी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एसएसपी अमनीत कोंडल द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति हथियारों की नुमाइश करते हुए फोटो या वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड नहीं करेगा। ऐसे काम से युवाओं में गलत संदेश जाता है और कानून-व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।
इंटरनेट मीडिया पर नजर रख रही पुलिस
सहायक थानेदार जगसीर सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी व्यक्ति इंटरनेट मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो या वीडियो डालता पाया गया, तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ऐसा करने वालों पर नजर रख रही है। इसी कड़ी में इन मामलों में कार्रवाई अमल में लाई गई है।
पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वे किसी भी कार्यक्रम या समारोह के दौरान हथियारों के साथ फोटो या वीडियो इंटरनेट मीडिया पर साझा न करें और कानून का पालन करें, ताकि समाज में शांति और सौहार्द बना रहे।
