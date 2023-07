Barnala IELTS Raid: बरनाला में जिला प्रशासन ने की पचास आइलेट्स सेंटरों की चैकिंग, 11 सेंटर किए गए बंद

Punjab News पंजाब के बरनाला में जिला प्रशासन ने पचास आइलेट्स सेंटरों पर दस्‍‍तक दी है। जिसमें 11 आइलेट्स सेंटरों पर नोटिस लगाए गए हैं व उनको बंद किया गया है। जबकि पचास के करीब आइलेटस सेंटरों में कागजातों की चैकिंग की गई है। बता दें कि 16 एकड़ में स्थित जिन 11 आइलेट्स सेंटरों पर जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस चिपकाए गए हैं।

जिला प्रशासन ने पचास आइलेट्स सेंटरों पर दी दस्‍तक, 11 सेंटर किए गए बंद

बरनाला, जागरण संवाददाता: शुक्रवार को जैसे ही एडसी सुखपाल सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ 16 एकड़ में बने आइलेट्स सेंटरों पर दस्तक दी तो आइलेट्स सेंटर चलाने वाले प्रबंधकों के हाथ पांव फूल गए व ईधर-उधर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जिला प्रशासन का अमला ने भी वहां पर एक भी आइलेट्स सेंटर ऐसा नहीं था, जिसके कागजातों की छानबीन ना की हो, जिनके कागजात उनको अधूरे लगे तो उन पर नोटिस लगाकर उनको बंद करवा दिया। बरनाला में 11 आइलेटस सैंटरों पर नोटिस लगावाकर किए बंद इस संबंध में जानकारी देते डीएसपी हैडक्वाट स्वर्ण सिंह ने बताया कि एडीसी सुखपाल सिंह के साथ उनकी तरफ से 16 एकड़ में स्थित आइलेट्स सेंटरों की चैंकिंग की गई है। जिसमें 11 आइलेट्स सेंटरों पर नोटिस लगाए गए हैं व उनको बंद किया गया है। जबकि पचास के करीब आइलेटस सेंटरों में कागजातों की चैकिंग की गई है। आइलेट्स सेंटरों पर चिपके जिला प्रशासन के नोटिस में क्या लिख है बता दें कि 16 एकड़ में स्थित जिन 11 आइलेट्स सेंटरों पर जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस चिपकाए गए हैं, जिसमें साफ-साफ लिखा है कि यह सेंटर जिला प्रशासन बरनाला के निर्देशों अनुसार सील किया गया है। संबंधित मालिक अपना लाइसेंस व जरुरी दस्तावेज 17-7-2023 को कमरा नंबर 82 दफ्तर डिप्टी कमिशनर बरनाला में चैक करवाने के बाद ही खोलेगा। इन निर्देशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्तियों खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जाएगी।

Edited By: Himani Sharma