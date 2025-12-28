अकाल तख्त पर पांच सिख साहिबानों की बैठक, स्वरूपों से जुड़े मामले में सरकार पर उठाया सवाल; अब रिसॉर्ट नहीं ले जाए जा सकेंगे गुरु ग्रंथ साहिब

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में रविवार को पांच सिंह साहिबानों की एक अहम बैठक आयोजित हुई है। जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पावन स्वरूपों से जुड़े गंभीर मामले सहित कई महत्वपूर्ण पंथक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इसके साथ ही अहम फैसला सुनाते हुए किसी भी रिसॉर्ट या मैरेज पैलेस में श्री गुरु गंथ साहिब के प्रकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बैठक में कहा गया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) सिखों की चुनी हुई संवैधानिक संस्था है और किसी भी सरकार को सिख धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

आनंद कारज को लेकर सख्त आदेश जारी करते हुए मैरेज पैलेस, रिसॉर्ट, बीच, व्यावसायिक फार्म हाउस आदि स्थानों पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश कर आनंद कारज करने पर पूर्ण प्रतिबंध दोहराया गया। आदेशों के उल्लंघन पर संबंधित रागी जत्थों, आयोजकों और स्थान मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।