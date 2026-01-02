अजित पवार ने दिए क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नेताओं को टिकट? BJP नेता बोले- किस क्राइटेरिया में फिट बैठता है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे नगर निगम चुनावों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में खुली कलह देखने को मिल रही है। एक ओर जहां, अजित पवार भाजपा के साथ राज्य सरकार में डिप्टी सीएम हैं तो दूसरी ओर वह पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में भाजपा के खिलाफ ही मैदान में हैं।

इस बीच नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और पुणे के प्रमुख बीजेपी नेता मुरलीधर मोहोल से जब पूछा गया कि उनकी पार्टी ने भी एक कथित आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की पत्नी को टिकट क्यों दिया है। इसके जवाब में बीजेपी नेता मुरलीधर मोहोल ने सीधा हमला एनसीपी (अजीत पवार गुट) पर बोला और पुणे के पालक मंत्री अजीत पवार को घेर लिया।

किस क्राइटेरिया में फिट बैठता मुरलीधर मोहोल ने कहा कि पुणे के पालक मंत्री अजीत पवार कहते हैं कि इस शहर में अपराध खत्म होना चाहिए और कोयता गैंग को खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ, अगर आप पूर्वी पुणे से लेकर दक्षिण और वहां से उत्तरी पुणे तक उनकी तरफ से दिए गए उम्मीदवारों की लिस्ट देखें, तो यह साफ दिखाता है कि उन्होंने किस तरह के लोगों को जगह दी है। हमें नहीं पता कि यह किस क्राइटेरिया में फिट बैठता है।

बता दें कि पुणे नगर निगम के 162 वार्डों में होने वाले चुनावों में महायुति (बीजेपी-शिवसेना शिंदे गुट-एनसीपी अजीत गुट) एक साथ लड़ रही है। पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। कई उम्मीदवारों की आपराधिक या विवादास्पद पृष्ठभूमि को लेकर विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं।