TMC से निलंबित विधायक हुमायूं ने बनाई नई पार्टी, बंगाल में इतने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है जनता उन्नयन पार्टी
हुमायूं ने अपनी नई पार्टी 'जनता उन्नयन पार्टी' का ऐलान किया है। पार्टी पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हुमायूं का यह कदम ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है।
कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है। पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पहली पसंद 'टेबल' है। दूसरी पसंद जोड़े गुलाब (ट्विन रोजेज) है।
294 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना
हुमायूं कबीर ने बताया कि वह जरूरत पड़ने पर सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीवार उतारेंगे। हालांकि आज दोपहर में वह जिले के रेजीनगर में आयोजित सभा से पार्टी के नाम की औपचारिक घोषणा करेंगे। सभा को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।
हुमायूं ने अपनी पार्टी का रखा ये नाम
हुमायूं ने मीडिया से कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ आम लोगों के विकास की बात करेगी। उसी आधार पर जनता उन्नयन पार्टी नाम रखा गया है। उन्नयन का मतलब विकास है।
कबीर ने तृणमूल और भाजपा के विरोधियों से अपील की कि वे एकजुट हों और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए गठबंधन में चुनाव लड़ें।
