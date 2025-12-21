TMC छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई मुर्शिदाबाद में जिला परिषद सदस्य शहनाज हुमायूं, अधीर रंजन ने किया पार्टी में शामिल

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। मुर्शिदाबाद में जिला परिषद की सदस्य शहनाज बेगम शनिवार को तृणमूल कांग्रेस छोड़कर वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी का हाथ पकड़कर कांग्रेस में शामिल हो गईं। बहरमपुर स्थित जिला कांग्रेस के कार्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पांच बार के पूर्व सांसद अधीर ने उन्हें कांग्रेस का झंडा थमाकर पार्टी में शामिल कराया। शहनाज ने कांग्रेस में शामिल होते ही तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने मुर्शिदाबाद जिला परिषद के कामकाज के तरीके और पारदर्शिता पर सवाल उठाए। शहनाज ने आरोप लगाया कि जिला परिषद में लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि इसकी शिकायत उन्होंने बार-बार तृणमूल नेतृत्व से की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनके शब्दों में, मैंने कई बार पार्टी के टाप लेवल और प्रशासनिक बैठकों में भ्रष्टाचार के बारे में बताया। लेकिन कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ऐसी पार्टी में रहना मुमकिन नहीं है जो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करती हो।

शहनाज ने दावा किया कि वह सत्ता के लालच में नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आई हैं। इसके साथ ही उन्होंने भरतपुर से तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का जिक्र करते हुए कहा कि 22 दिसंबर (जिस दिन हुमायूं द्वारा नई पार्टी की घोषणा की जाएगी) को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। जब 22 तारीख गुजर जाएगी, तो देखा जाएगा कि बहुत से लोग तृणमूल छोड़ रहे हैं।