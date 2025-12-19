फाजिल्का में भाजपा का धरना, मतगणना में धांधली के आरोप, जांच की मांग कर गवर्नर को भेजा ज्ञापन

Language
    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:55 PM (IST)

    फाजिल्का में डीसी कार्यालय के बाहर मौजूद भाजपा नेता व कार्यकर्ता।

    जागरण संवाददाता, फाजिल्का। जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों की मतगणना के दौरान धांधली के आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फाजिल्का में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय के बाहर धरना देकर मौजूदा सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

    प्रदर्शनकारियों ने मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित करने और भाजपा उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। धरने की अगुवाई पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार ज्याणी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह काका कंबोज समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने की।

    भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान भाजपा उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को काउंटिंग हॉल से जबरन बाहर निकाल दिया गया और उनके साथ धक्का-मुक्की भी की गई। उन्होंने कहा कि यह सब सोची-समझी साजिश के तहत किया गया।

    कई बार रोकी गई मतगणना

    भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान कई बार काउंटिंग को जानबूझकर रोका गया। इसी दौरान बड़े पैमाने पर धांधली की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतगणना के समय किसी विधायक के आने का कोई सवाल ही नहीं था, बावजूद इसके प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करते हुए भाजपा के एजेंटों को बाहर कर दिया।

    नेताओं का कहना था कि भाजपा के पास पड़े हर वोट का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और शुरुआती रुझानों में पार्टी उम्मीदवार जीत की स्थिति में थे।

    काउंटिंग रुकी तो बदले समिकरण

    आरोप है कि काउंटिंग रोककर जब दोबारा मतगणना शुरू की गई, तो अचानक समीकरण बदल गए। भाजपा नेताओं ने इसे लोकतंत्र के साथ सीधा खिलवाड़ बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। भाजपा ने आरोप लगाया कि यह पूरी धांधली मौजूदा सरकार के दबाव में करवाई गई।

    नेताओं ने कहा कि चुनाव जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस तरह की सरकारी दखल बेहद चिंताजनक है और इससे आम जनता का भरोसा चुनाव प्रणाली से उठ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो भाजपा आंदोलन को और तेज करेगी।

    जांच की रखी मांग

    धरने के बाद भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. मनदीप कौर को पंजाब के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चुनावों के दौरान हुई कथित धांधली की उच्चस्तरीय जांच करवाने और जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। भाजपा नेताओं ने कहा कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे।

