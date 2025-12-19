फाजिल्का में भाजपा का धरना, मतगणना में धांधली के आरोप, जांच की मांग कर गवर्नर को भेजा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, फाजिल्का। जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों की मतगणना के दौरान धांधली के आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फाजिल्का में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय के बाहर धरना देकर मौजूदा सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रदर्शनकारियों ने मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित करने और भाजपा उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। धरने की अगुवाई पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार ज्याणी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह काका कंबोज समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने की।

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान भाजपा उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को काउंटिंग हॉल से जबरन बाहर निकाल दिया गया और उनके साथ धक्का-मुक्की भी की गई। उन्होंने कहा कि यह सब सोची-समझी साजिश के तहत किया गया।

नेताओं ने कहा कि चुनाव जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस तरह की सरकारी दखल बेहद चिंताजनक है और इससे आम जनता का भरोसा चुनाव प्रणाली से उठ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो भाजपा आंदोलन को और तेज करेगी।