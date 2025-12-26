Language
    विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में BJP को झटका, अभिनेत्री पर्णो मित्रा TMC में शामिल

    By Jagran News Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:58 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले, अभिनेत्री पर्णो मित्रा भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गईं। उन्होंने मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य की ...और पढ़ें

    भाजपा छोड़ तृणमूल में शामिल हुईं अभिनेत्री पर्णो मित्रा

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल में कुछ माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पाला बदल का खेल शुरू हो गया है और सेलेब्रिटीज अपनी राजनीति चमकाने में जुट गए हैं। इसी क्रम में बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री पर्णो मित्रा भाजपा छोड़कर शुक्रवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गईं।

    बंगाल की वित्त मंत्री व पार्टी की वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य की मौजूदगी में दोपहर में तृणमूल भवन में उन्होंने पार्टी का झंडा थामा। तृणमूल में शामिल होने के बाद अभिनेत्री पर्णो मित्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा में जाकर उनसे भूल हो गई थी।

    ममता बनर्जी के कार्यों से हुईं प्रभावित

    उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई हैं। मालूम हो कि अभिनेत्री मित्रा 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हूई थी। हालांकि उन्हें भाजपा में कभी भी सक्रिय नहीं देखा गया था।

