विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में BJP को झटका, अभिनेत्री पर्णो मित्रा TMC में शामिल

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल में कुछ माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पाला बदल का खेल शुरू हो गया है और सेलेब्रिटीज अपनी राजनीति चमकाने में जुट गए हैं। इसी क्रम में बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री पर्णो मित्रा भाजपा छोड़कर शुक्रवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बंगाल की वित्त मंत्री व पार्टी की वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य की मौजूदगी में दोपहर में तृणमूल भवन में उन्होंने पार्टी का झंडा थामा। तृणमूल में शामिल होने के बाद अभिनेत्री पर्णो मित्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा में जाकर उनसे भूल हो गई थी।