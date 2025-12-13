Bengal Politics: SIR से 'बाबरी' तक... बंगाल चुनावों से पहले TMC की क्या योजना है?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुर्शिदाबाद जिले में निष्कासित किए गए तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर के 'बाबरी मस्जिद' प्लान ने पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में एक और नया मोड़ ला दिया है। जिस राज्य को जीतने के लिए भाजपा बेताब है, वहां का राजनीतिक माहौल पहले से ही चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की वजह से गरमाया हुआ है, और सबकी नजरें इस बात पर हैं कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस नए ध्रुवीकरण वाले मुद्दे से कैसे निपटेंगी?

कबीर ने की अपनी पार्टी बनाने की घोषणा भरतपुर से विधायक कबीर, जो तृणमूल कांग्रेस (TMC) में शामिल होने से पहले भाजपा में थे, उन्होंने घोषणा की है कि वह अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे। वह एआईएमआईएम और इंडियन सेकुलर फ्रंट (ISF) जैसे साझीदार भी ढूंढ रहे हैं - जो 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी और भाजपा के अलावा एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने एक सीट जीती थी - ताकि राज्य में लगभग 30% मुस्लिम वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा अपने पाले में कर सकें।

इसका मुकाबला करने के लिए, बनर्जी और टीएमसी से उम्मीद है कि वे हुमायूं कबीर और भाजपा के बीच के कनेक्शन को उजागर करेंगे। पार्टी ने पहले कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का इस्तेमाल भाजपा की रणनीति के हिस्से के तौर पर कई राज्यों में पार्टी की मदद करने के लिए किया गया है, जिसका मुख्य मकसद मुस्लिम वोटों को बांटना है।

ममता कर रहीं टीएमसी को वोट देने की अपील रैलियों में बनर्जी इन बातों पर जोर दे रही हैं और लोगों से अपील कर रही हैं कि अगर वे भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते हैं, तो टीएमसी को ही वोट दें, किसी और पार्टी को नहीं - यहां तक कि निर्दलीय उम्मीदवारों को भी नहीं।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख उन इलाकों का भी दौरा कर रही हैं जहां मुस्लिम और SC/ST समुदाय के लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं, ताकि एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से उनके नाम न छूट जाएं। भाजपा एसआईआर का इस्तेमाल "घुसपैठियों" की समस्या को उजागर करने के लिए कर रही है, और कबीर की मस्जिद योजना ने टीएमसी के खिलाफ उसे और ज्यादा हथियार दे दिए हैं।

बंगाली पहचान पर फोकस कर रही ममता बनर्जी बनर्जी और टीएमसी बंगाली पहचान के मुद्दे पर फोकस करके इस समस्या से निपटना चाहते हैं, जिसका इस्तेमाल उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों और 2021 के विधानसभा चुनावों में भी प्रभावी ढंग से किया था। पिछले हफ्ते की घटना, जब कोलकाता में भगवद गीता पाठ के कार्यक्रम स्थल के पास चिकन पैटी बेचने वाले एक आदमी पर हमला किया गया था, उसका इस्तेमाल पार्टी यह दावा करने के लिए कर रही है कि भाजपा देश को शाकाहारी बनाने की कोशिश कर रही है, जो बहुलवाद और बंगालियों की पहचान के खिलाफ है, जो अपनी मछली के लिए मशहूर हैं।

बंगाली शादियों में, दूल्हे के परिवार की तरफ से दुल्हन के परिवार को मछली सजाकर दी जाती है, जो अच्छे भाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। माना जा रहा है कि नवंबर में बिहार में जदयू-भाजपा की जबरदस्त जीत में लोकलुभावन नीतियों का हाथ था, और उम्मीद है कि बनर्जी भी ऐसे ही कदम उठाएंगी, जिसमें महिलाओं के लिए 'लक्ष्मी भंडार' कार्यक्रम में बढ़ोतरी शामिल है।

अगले साल बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का एक छोटा वर्जन भी आयोजित किया जाएगा ताकि पार्टी का लोगों के कल्याण और विकास दोनों पर फोकस दिखाया जा सके। इन सबके साथ-साथ, टीएमसी ने बंगाल को फंड का हिस्सा न देने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भी अपना हमला तेज कर दिया है।

कबीर पर तृणमूल का आकलन कबीर के मुद्दे पर टीएमसी के करीबी सूत्रों ने कहा कि पार्टी ज्यादा से ज्यादा उन्हें मुर्शिदाबाद जिले के कुछ इलाकों में ही असर डालने वाला मानती है। एक सूत्र ने कहा, "उन्हें पूरे बंगाल में असर डालने वाला नहीं माना जाता है।"

पार्टी का मानना है कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट, जिसने पिछली बार लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, वह भी बंगाल में किसी दूसरी मुस्लिम पार्टी के उभरने से खुश नहीं होगा और शायद कबीर को उतना सपोर्ट न करे जितना वह चाहते हैं।