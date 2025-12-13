Language
    'शर्म करो ममता', मेसी के कार्यक्रम में अराजकता पर सुवेंदु अधिकारी का हमला; मांगा इस्तीफा

    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:09 PM (IST)

    कोलकाता के साल्टलेक स्टेडियम में लियोन मेसी के सम्मान समारोह में अराजकता पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने राज्य सरकार पर कुप्र ...और पढ़ें

    मेसी के कार्यक्रम में अराजकता पर सुवेंदु अधिकारी का हमला (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कोलकाता के साल्टलेक स्टेडियम में शनिवार को अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबालर लियोन मेसी के सम्मान समारोह के दौरान अराजकता पर बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला।

    सुवेंदु ने राज्य सरकार पर घोर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि शर्म करो ममता। उन्होंने दावा किया कि इस घटना ने राज्य को अंतरराष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ-साथ आयोजन के लिए जिम्मेदार लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

    रुपये लौटाने की मांग की

    साथ ही मांग की कि जिन लोगों ने हजारों रुपये में कार्यक्रम का टिकट खरीदा था उन्हें पूरा रुपया लौटाया जाना चाहिए। सुवेंदु ने एक्स पर पोस्ट में घटना के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि असली फुटबाल फैंस को किनारे कर दिया गया, जबकि राजनीतिक नेताओं ने खास एक्सेस का आनंद लिया।

    उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और उनके सहयोगी मेसी के चारों ओर जमा हो गए, जिससे हजारों टिकट खरीदने वाले दर्शक निराश हो गए। सुवेंदु के अनुसार, कई प्रशंसकों ने फुटबालर को व्यक्तिगत रूप से देखने के बजाय स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर उनकी एक झलक पाने के लिए मोटी रकम चुकाई।

    बताया राजनीतिक तमाशा

    सुवेंदु ने आयोजकों और राज्य प्रशासन पर दर्शकों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्टेडियम के अंदर पानी ले जाने पर प्रतिबंध के कारण प्रशंसकों को बढ़ी हुई कीमतों पर पानी की बोतलें खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा।

    उन्होंने इस आयोजन को फुटबाल का उत्सव नहीं, बल्कि एक राजनीतिक तमाशा बताया, और दावा किया कि इससे बंगाल की छवि खराब हुई है। सुवेंदु ने घटना को लेकर अपनी तीन मांगें रखीं, जिसमें मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी शामिल है।