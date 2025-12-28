Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल से पहले मिशन 2026 में जुटी BJP, आज से चार चुनावी राज्यों के दौरे पर रहेंगे अमित शाह

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:10 AM (IST)

    अमित शाह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए चार राज्यों के 15 दिवसीय दौरे पर हैं। बिहार में जीत के बाद, भाजपा असम, पश्चिम बंगाल, केर ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार और दिल्ली में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब भाजपा उन राज्यों में जोर लगाने जा रही है, जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल देश के चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह पूरी तरह से जमीन तैयार करने में लग गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन चुनावों की रणनीति की तैयारी को लेकर वह आज से चार राज्यों के 15 दिनों की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान शाह का पूरा फोकस रहेगा कि इन सभी राज्यों में कैसे पार्टी को और मजबूत किया जाएगा।

    इन चार राज्यों की यात्रा पर रहेंगे अमित शाह

    सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बिहार में बीजेपी की शानदार जीत के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने अगले साल चार राज्यों, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बड़ी रणनीति की रूपरेखा तैयार की है। पार्टी संगठन इकाई के पदाधिकारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री 28 और 29 दिसंबर को असम, 30 और 31 दिसंबर को पश्चिम बंगाल, जनवरी के पहले हफ्ते में तमिलनाडु और जनवरी के दूसरे हफ्ते में केरल का दौरा करेंगे।

    विधानसभा चुनाव की तैयारी में मिली BJP

    माना जा रहा है कि बिहार चुनावों में गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 100 ऐसे बागियों की बात सुनी थी जो पार्टी के हितों के खिलाफ काम कर रहे थे। एक पार्टी नेता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री का चार राज्यों का आने वाला दौरा भी ज़मीनी हकीकत जानने, अहम मुद्दों की पहचान करने और विरोधी पार्टियों के नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए पहले से तैयारी करने की एक कवायद होगी।

    एक पार्टी नेता ने कहा कि बीजेपी ग्रामीण रोज़गार योजना, VB G RAM G, SIR, रोज़गार दर और दूसरे सामाजिक-आर्थिक मुद्दों जैसे मुद्दों पर विरोधी पार्टियों द्वारा अपनाई जा रही झूठ की राजनीति को नाकाम करने की रणनीति पर भी काम कर रही है।

    यह भी पढ़ें- आतंकवाद पर नकेल कसने की तैयारी, AI आधारित क्राइम डेटाबेस तैयार; कैसे करेगा काम?