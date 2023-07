'सरकार को कोई डर नहीं है, मणिपुर पर जिसको जितनी चर्चा करनी है कर ले', लोकसभा में गृहमंत्री की विपक्ष को दो टूक

नई दिल्ली, एजेंसी। मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक 2022 पर बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है।

सरकार चर्चा के लिए तैयार है- गृह मंत्री शाह

लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैंने दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं को लिखा है कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है और उनसे इस संवेदनशील मामले पर चर्चा के लिए अनुकूल माहौल बनाने का आग्रह किया है।

#WATCH | I have written to the Leaders of Opposition in both Houses that the government is ready for a discussion on Manipur and urged them to create a conducive atmosphere for a discussion on this sensitive matter: Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha pic.twitter.com/5HsWj6K8MU July 25, 2023

अमित शाह ने किया ट्वीट

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि आज मैंने दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं, लोकसभा के अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर मणिपुर मुद्दे की चर्चा में उनके अमूल्य सहयोग की अपील की। सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी दलों से सहयोग चाहती है। मुझे उम्मीद है कि सभी दल इस महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने में सहयोग करेंगे।

Today, I wrote to the opposition leaders of both houses, Shri @adhirrcinc Ji of Lok Sabha, and Shri @kharge Ji of Rajya Sabha, appealing to them for their invaluable cooperation in the discussion of the Manipur issue.



The government is ready to discuss the issue of Manipur and… pic.twitter.com/HAKv6I8BjO— Amit Shah (@AmitShah) July 25, 2023

नई सहकारी नीति लाएगी सरकार- अमित शाह

साथ ही लोकसभा में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम इस साल विजयादशमी या दिवाली से पहले एक नई सहकारी नीति लाएंगे।

मणिपुर मुद्दे पर संवेदनशीलता नहीं दिखा रहा विपक्ष- मीनाक्षी

केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सबके सामने है। एक तरफ वे देश को यह कह कर गुमराह कर रहे हैं कि वे मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वे संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं। विपक्ष का व्यवहार इस बात पर मुहर लगा रहा है कि ये लोग देश की महिलाओं, जनजातीय समुदाय, गरीबों के प्रति संवेदनहीन हैं।

मणिपुर चर्चा से खुद भाग रहा है विपक्ष- गजेंद्र सिंह शेखावत

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हम मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष चर्चा की मांग कर खुद इससे भाग रहा है क्योंकि वे जानते हैं कि जो ऊंगली वे सरकार की तरफ उठाने वाले हैं, उसके अलावा उस हाथ की शेष ऊंगलियां उनकी तरफ उठने वाली है।

#WATCH The government has nothing to hide, we are ready to discuss the issue of Manipur. It is unfortunate that the opposition is running away from the discussion...: Union Minister Gajendra Singh Shekhawat pic.twitter.com/J6BPq6XPFe— ANI (@ANI) July 25, 2023

रणदीप सूरजेवाला ने सरकार पर उठाए सवाल

वहीं, कांग्रेस सांसद रणदीप सूरजेवाला ने मणिपुर की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश का, स्वतंत्रता सेनानियों और इंडिया और भारत का अपमान कर रहे हैं। PM को अमेरिका की संसद में जाकर बात करने का समय है, लेकिन देश की संसद में आकर, मणिपुर शब्द बोलने से नफरत है। प्रधानमंत्री देश के संविधान और संसद से इतनी नफरत क्यों करते हैं।

मणिपुर के मुद्दे का निदान निकलना चाहिए- संजय जायसवाल

भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती है। गृह मंत्री ने खुद कहा है कि विपक्ष जितनी चाहे उतनी चर्चा करें, लेकिन मणिपुर के मुद्दे का निदान निकलना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री को बोलना होगा तो वे अंत में बोलेंगे। प्रधानमंत्री ने देश के सामने अपनी बात रख दी है। उद्देश्य यह है कि चर्चा न हो उद्देश्य यह नहीं है कि मणिपुर के लिए सार्थक निदान निकले।