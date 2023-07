मणिपुर हिंसा को लेकर मिजोरम में प्रदर्शन, राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम; राजनीतिक दलों ने किया समर्थन

मणिपुर हिंसा को लेकर पड़ोसी राज्य मिजोरम में विरोध प्रदर्शन हुआ। सत्तारूढ़ एमएनएफ के साथ ही विपक्षी भाजपा कांग्रेस और जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने भी एकजुटता रैलियों का समर्थन किया। राज्य में इन पार्टियों ने अपने कार्यालय बंद रखे। एनजीओ समन्वय समिति सेंट्रल यंग मिजोजो एसोसिएशन और मिजो जिरलाई पावल सहित पांच प्रमुख नागरिक समाज संगठनों के एक समूह आइजोल सहित मिजोरम के विभिन्न हिस्सों में रैलियों का आयोजन किया।

मिजोरम में मणिपुर को लेकर हुआ प्रदर्शन

