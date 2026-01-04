BMC चुनाव: 'महाराष्ट्र को यूपी-बिहार बना रहे हैं', ठाकरे ब्रदर्स ने महायुति पर साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने BMC चुनावों के लिए संयुक्त 'वचन नामा' घोषणापत्र जारी किया। इस दौरान दोनों चचेरे भाइयों ने सत्तारूढ़ महायुति पर जोरदार हमला बोला। राज ठाकरे ने कहा कि वे महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश और बिहार में बदल रहे हैं।

राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई भी स्थायी सत्ता लेकर नहीं आता। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कभी सरकार से नहीं हटाया जाएगा, तो उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। मैं यह बात वर्षों से कहता आ रहा हूं; वे महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश और बिहार में बदल रहे हैं।

एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र ने देश को दिशा दिखाई है। उन्होंने महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में महायुति के उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने के बाद उस पर भी सवाल उठाए, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भाजपा, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल हैं।

निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल के निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि अब वही पार्टी महायुति के निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों के बारे में क्या सोचती है।

वहीं, शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उन वार्डों में महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों को रद करने की भी मांग की, जहां ज्यादातर सत्ताधारी दलों के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटों की चोरी के बाद, अब वे उम्मीदवारों की भी चोरी कर रहे हैं।

लोकतंत्र की जगह भीड़तंत्र उद्धव ठाकरे ने यह भी दावा किया कि देश में ऐसा माहौल है जैसे लोकतंत्र की जगह भीड़तंत्र ने ले ली हो। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर को भी निशाना बनाया, जिन पर नगर निगम चुनावों के लिए लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने, नामांकन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और इस प्रक्रिया से जुड़े सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ करने का आरोप है।

हालांकि, दक्षिण मुंबई के कोलाबा से भाजपा विधायक नरवेकर ने इन आरोपों को निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है। घोषणापत्र की प्रमुख बातें ठाकरे बंधुओं ने बीएमसी चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। शिवसेना (यूबीटी)-एमएनएस गठबंधन ने किफायती आवास उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक परिवहन और शिक्षा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का संकल्प लिया। घोषणापत्र के अनुसार, घरेलू कामगारों के रूप में कार्यरत महिलाओं और कोली महिलाओं को प्रस्तावित 'स्वाभिमान निधि' योजना के तहत 1,500 रुपये का मासिक भत्ता प्राप्त होगा।