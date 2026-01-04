BMC चुनाव: 'ठाकरे भाइयों का मराठी मानूस के लिए प्रेम नकली', एकनाथ शिंदे ने साधा उद्धव और राज पर हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में जैसे-जैसे बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे नेताओं के बीच सियासी गहमागहमी तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार, 3 जनवरी को ठाकरे ब्रदर्स पर तीखा हमला किया।

एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों को केवल चुनाव के समय ही मराठी मानुस याद आता है। शिंदे ने आरोप लगाया कि आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे का सत्ता में रहते समय विजन कहां था, तब सालों तक मुंबई को लूटा गया।

शिंदे का ठाकरे ब्रदर्स पर हमला उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को मुंबई के वर्ली में महायुति की रैली को संबोधित किया। शिंदे ने कहा कि शिंदे भाइयों का मराठी मानुस के लिए प्रेम नकली है और उनकी नजर केवल बीएमसी चुनाव की तिजोरी पर है।