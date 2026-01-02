BMC Elections: ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी तैयार कर रही गठबंधन का घोषणापत्र, मुंबई के बनाया मेगा प्लान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) चुनावों के लिए नामांकन फॉर्म वापस लेने का काम पूरा हो चुका है और अब राजनीतिक दलों पूरा फोकस चुनाव प्रचार पर है। बीजेपी-शिवसेना गठबंधन और शिवसेना (यूबीटी)-मनसे गठबंधन के बीच जोरदार चुनावी लड़ाई के लिए मंच तैयार हो चुका है।

एक तरफ जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शनिवार को वर्ली में महायुति के लिए आधिकारिक तौर पर कैंपेन शुरू करेंगे, वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य और राज ठाकरे के बेटे अमित नए बने गठबंधन के घोषणापत्र पर काम कर रहे हैं।

किन मुद्दों पर चुनाव लड़ सकते हैं गठबंधन के उम्मीदवार? आदित्य और अमित ठाकरे ने शुक्रवार को मुंबई में सेना भवन में शिवसेना (यूबीटी)-मनसे गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवारों के लिए एक मार्गदर्शन सत्र आयोजित किया, जिसमें उन मुख्य मुद्दों पर बात की गई जिन पर गठबंधन फोकस करेगा। आवास, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा चचेरे भाइयों के एजेंडे के मुख्य मुद्दे थे, जिनके जल्द ही गठबंधन का घोषणापत्र जारी करने की उम्मीद है।