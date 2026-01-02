Language
    BMC Elections: ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी तैयार कर रही गठबंधन का घोषणापत्र, मुंबई के बनाया मेगा प्लान

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:41 PM (IST)

    बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) चुनावों के लिए नामांकन वापसी के बाद अब प्रचार पर जोर है। बीजेपी-शिवसेना और शिवसेना (यूबीटी)-मनसे गठबंधन के ब ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    आदित्य और अमित ठाकरे। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) चुनावों के लिए नामांकन फॉर्म वापस लेने का काम पूरा हो चुका है और अब राजनीतिक दलों पूरा फोकस चुनाव प्रचार पर है। बीजेपी-शिवसेना गठबंधन और शिवसेना (यूबीटी)-मनसे गठबंधन के बीच जोरदार चुनावी लड़ाई के लिए मंच तैयार हो चुका है।

    एक तरफ जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शनिवार को वर्ली में महायुति के लिए आधिकारिक तौर पर कैंपेन शुरू करेंगे, वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य और राज ठाकरे के बेटे अमित नए बने गठबंधन के घोषणापत्र पर काम कर रहे हैं।

    किन मुद्दों पर चुनाव लड़ सकते हैं गठबंधन के उम्मीदवार?

    आदित्य और अमित ठाकरे ने शुक्रवार को मुंबई में सेना भवन में शिवसेना (यूबीटी)-मनसे गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवारों के लिए एक मार्गदर्शन सत्र आयोजित किया, जिसमें उन मुख्य मुद्दों पर बात की गई जिन पर गठबंधन फोकस करेगा। आवास, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा चचेरे भाइयों के एजेंडे के मुख्य मुद्दे थे, जिनके जल्द ही गठबंधन का घोषणापत्र जारी करने की उम्मीद है।

    घोषणापत्र में किन चीजों पर रखा जाएगा ध्यान?

    • गठबंधन के सूत्रों की अगर मानें तो यूबीटी-मनसे के घोषणापत्र में सामाजिक कल्याण और महंगाई से राहत पर जोर दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं के लिए हर महीने 1,500 रुपये की मदद पर ध्यान दिया जाएगा, खासकर गृहिणियों, घरेलू कामगारों और पारंपरिक व्यवसायों से जुड़ी महिलाओं को टारगेट किया जाएगा।
    • इसके अलावा मेनिफेस्टो में प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ी राहत देने का भी प्रस्ताव होने की उम्मीद है, जिसमें 700 स्क्वायर फीट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का वादा किया गया है। इस कदम से मुंबई के मिडिल और लोअर-मिडिल क्लास के ज्यादातर लोगों को फायदा होने की संभावना है।
    • युवा वोटर्स को लुभाने के लिए गठबंधन ने हर युवा के लिए 1 लाख रुपये के फंड की घोषणा की है, जिसका मकसद एंटरप्रेन्योरशिप, शिक्षा या स्किल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है।
    • खाद्य सुरक्षा के मामले में यह गठबंधन पूरे शहर में 'मां साहेब किचन' शुरू कर सकता है, जिसमें मौजूदा सब्सिडी वाली खाने की स्कीमों की तरह ही नाश्ता और दोपहर का खाना लगभग 10 रुपये में मिलेगा।
    • इस घोषणापत्र में हेल्थकेयर से जुड़े वादों को भी विस्तार से बताया जाएगा, जिसमें नागरिक अस्पतालों के अंदर नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने, बीएमसी के तहत पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल शिक्षा को मज़बूत करने का प्रस्ताव शामिल है।
    • हेल्थकेयर से जुड़े वादों में योग्य लाभार्थियों के लिए मुफ्त जेनेरिक दवाएं, 24X7 हेल्थ कंट्रोल रूम, सीनियर सिटीजन के लिए घर पर सेवाएं और बीएमसी द्वारा संचालित कैंसर अस्पताल भी शामिल होने की संभावना है।
    • यह गठबंधन म्युनिसिपल स्कूलों को जूनियर केजी से कक्षा 12 तक की शिक्षा देने के लिए बढ़ाने की भी योजना बना रहा है, जिससे बीएमसी स्कूल प्राइवेट संस्थानों के मुकाबले एक पूरा और किफायती विकल्प बन सकें।
    • घोषणापत्र में एक खास बीएमसी हाउसिंग पॉलिसी के जरिए मिल मजदूरों, BEST स्टाफ और पुलिस कर्मियों के लिए लगभग 1 लाख घर बनाने का वादा भी शामिल हो सकता है।

