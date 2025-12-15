Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'पार्टी में हमेशा से ही...', राहुल गांधी से अलग विचारधारा रखने के आरोप पर क्या बोले थरूर?

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 01:44 PM (IST)

    कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी के साथ विचारधारा के अंतर पर सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त की। एक यूजर के विश्लेषण पर प्रतिक्रिया देते ...और पढ़ें

    Hero Image

    शशि् थरूर, कांग्रेस सांसद। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच दूरियां बढ़ने की खबरें अक्सर सामने आती हैं, लेकिन दोनों नेताओं की तरफ से इस बारे में कभी कोई बात खुलकर नहीं रखी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक यूजर ने राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच रिश्तों का विश्लेषण किया। एक्स-यूजर के इस विश्लेषण पर कांग्रेस के तिरुवनन्तपुरम से सांसद शशि थरूर ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता ने इस विश्लेषण के लिए यूजर को धन्यवाद भी कहा है।

    राहुल गांधी और शशि थरूर की विचारधारा

    कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने हाल ही में लगातार तीसरी बार पार्टी की बड़ी मीटिंग से किनारा किया है। इसी बीच एक्स पर एक यूजर ने कांग्रेस की पार्टी में चल रही हलचलों पर नजर रखते हुए सोशल मीडिया पर एक विश्लेषण दिया।

    Civitas Sameer नाम के यूजर ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस में राहुल गांधी और शशि थरूर दो अलग-अलग विचारधाराएं हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है कि ये दो विचारधाराएं साथ में चल रही हैं। कांग्रेस में दिक्कत ये है कि पार्टी इनमें से किसी एक विचाराधारा को नहीं चुन पा रही और न ही किसी एक विचाराधारा पर चल पा रही है।

    शशि थरूर का जवाब

    कांग्रेस नेताओं की विचारधारा पर हुए इस विश्लेषण पर शशि थरूर ने जवाब दिया। थरूर ने लिखा कि इस विश्लेषण के लिए धन्यवाद। शशि थरूर ने आगे लिखा कि पार्टी में हमेशा एक से ज्यादा विचारधारा रही हैं। आपने सटीक आकलन किया है, जो कि वर्तमान स्थिति का प्रतिबिंब कहा जा सकता है।

    कांग्रेस नेताओं में अनबन

    कांग्रेस के कई बड़े नेता पहले के समय में भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। इनमें कांग्रेस के पूर्व नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया जा सकता है। सिंधिया साल 2020 में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी और सिंधिया को किनारा करके कमलनाथ को मुख्यमंत्री की सीट दी थी। वहीं राजस्थान के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी पार्टी में कई मुद्दे उठाते हैं। वहीं शशि थरूर का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल हो गया है।

    यह भी पढ़ें- केरल निकाय चुनाव: थरूर के गढ़ तिरुवनंतपुरम में खिला कमल, लेफ्ट को बड़ा नुकसान; कांग्रेस को भी झटका

    यह भी पढ़ें- 'वैवाहिक दुष्कर्म के खिलाफ देश में उचित कानून बेहद जरूरी', शशि थरूर बोले- इसे गंभीरता से ले सरकार