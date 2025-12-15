'पार्टी में हमेशा से ही...', राहुल गांधी से अलग विचारधारा रखने के आरोप पर क्या बोले थरूर?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच दूरियां बढ़ने की खबरें अक्सर सामने आती हैं, लेकिन दोनों नेताओं की तरफ से इस बारे में कभी कोई बात खुलकर नहीं रखी गई।

वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक यूजर ने राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच रिश्तों का विश्लेषण किया। एक्स-यूजर के इस विश्लेषण पर कांग्रेस के तिरुवनन्तपुरम से सांसद शशि थरूर ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता ने इस विश्लेषण के लिए यूजर को धन्यवाद भी कहा है।

राहुल गांधी और शशि थरूर की विचारधारा कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने हाल ही में लगातार तीसरी बार पार्टी की बड़ी मीटिंग से किनारा किया है। इसी बीच एक्स पर एक यूजर ने कांग्रेस की पार्टी में चल रही हलचलों पर नजर रखते हुए सोशल मीडिया पर एक विश्लेषण दिया।

Civitas Sameer नाम के यूजर ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस में राहुल गांधी और शशि थरूर दो अलग-अलग विचारधाराएं हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है कि ये दो विचारधाराएं साथ में चल रही हैं। कांग्रेस में दिक्कत ये है कि पार्टी इनमें से किसी एक विचाराधारा को नहीं चुन पा रही और न ही किसी एक विचाराधारा पर चल पा रही है।

शशि थरूर का जवाब कांग्रेस नेताओं की विचारधारा पर हुए इस विश्लेषण पर शशि थरूर ने जवाब दिया। थरूर ने लिखा कि इस विश्लेषण के लिए धन्यवाद। शशि थरूर ने आगे लिखा कि पार्टी में हमेशा एक से ज्यादा विचारधारा रही हैं। आपने सटीक आकलन किया है, जो कि वर्तमान स्थिति का प्रतिबिंब कहा जा सकता है।