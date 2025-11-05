Language
    'क्यों नहीं फटता उनका एटम बम, बस समय खराब कर रहे', राहुल के आरोपों पर BJP का पलटवार

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बिहार चुनाव के बजाय हरियाणा की बातें कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के विदेश दौरों और 'एटम बम' वाले बयान पर भी तंज कसा।

    Hero Image

    राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। (फोटो- जागरण ग्राफिक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक पीसी को संबोधित किया और एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने एक बार फिर चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में हेरफेर करने का आरोप जड़ा। राहुल गांधी के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है।

    दिल्ली में एक पीसी की संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के इन आरोपों को गलत ठहराया है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि राहुल गांधी कड़ी मेहनत नहीं कर सकते, लोगों के पास नहीं जा सकते, वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो लोगों के साथ रह सकें।

    'नाकामियों को छिपाने के लिए राहुल ने की पीसी'

    केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। बिहार में (कल) मतदान होना है, लेकिन वे हरियाणा के किस्से सुना रहे थे। इससे पता चलता है कि कांग्रेस के पास बिहार में कुछ नहीं बचा है और इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए वे हरियाणा का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें गंभीर मुद्दों पर बात करनी चाहिए और बेमतलब के मुद्दों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।

    राहुल गांधी पर बीजेपी ने साधा निशाना

    केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए बिल्कुल भी सहज नहीं है क्योंकि जब हम किसी अच्छे विषय या अच्छे मुद्दे पर बात करते हैं, तो उस पर चर्चा करना मजेदार होता है। लेकिन यह एक ऐसा विषय है जिसमें न तो कोई तर्क है और न ही कोई मुद्दा, फिर भी मुझे इस पर बात करनी पड़ रही है।

    केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगभग एक घंटा पहले ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए फिर से प्रेस को संबोधित किया। पिछले संसद सत्र के दौरान उन्होंने मिंता देवी नाम की एक महिला की तस्वीर ली, उस फोटो को एक टी-शर्ट पर छापा, संसद में प्रसारित किया और इसे इतना फेमस किया कि शाम होते-होते उस महिला ने खुद कांग्रेस को खूब कोसा। उन्हें इस हद तक बदनाम किया गया कि उन्हें 124 साल की बुज़ुर्ग कह दिया गया।

    'चुनाव बिहार में है और कहानी हरियाणा की हो रही'

    किरेन रिजिजू ने कहा कि बिहार में मतदान होने जा रहा है पर राहुल गांधी हरियाणा की कहानी सुना रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में उनके लिए कुछ नहीं बचा है। उन्होंने बेमतलब के मुद्दों पर भी एक प्रेजेंटेशन दिया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि वो सब फर्जी था।

    उन्होंने एक विदेशी महिला का नाम भी लिया। चुनाव के दौरान वो विदेश जाते हैं; संसद सत्र के दौरान, वो गुप्त रूप से कंबोडिया और थाईलैंड जैसी जगहों पर जाते हैं। अब बिहार चुनाव के दौरान वो कोलंबिया गए। इसलिए जब वो विदेश जाते हैं, तो वहां से कुछ आइडिया लेकर आते हैं, अपनी टीम को देते हैं और वो ये बेबुनियाद बातें तैयार करते हैं, जिससे सबका समय बर्बाद होता है। राजनेताओं को गंभीर मुद्दों पर बात करनी चाहिए, ऐसे बेकार के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए।

    उनका एटम क्यों नहीं फटता?

    केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि एटम बम फटेगा, लेकिन उनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं? वो किसी भी विषय को गंभीरता से नहीं लेते और हाइड्रोजन बम फटने की बात तक कह देते हैं, हरियाणा में चुनाव चल रहे थे, और उसी दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में नहीं जीत पाएगी क्योंकि पार्टी के अपने ही नेता उसे हराना चाहते हैं। अभी तीन दिन पहले ही हरियाणा के एक पूर्व मंत्री ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर यही बयान दिया था कि कांग्रेस इसलिए नहीं जीत सकती क्योंकि उसके अपने ही नेता उसके खिलाफ काम कर रहे हैं।

    किरेन रिजिजू ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भी कहा कि पार्टी में जमीनी स्तर पर कोई समन्वय नहीं है। ऐसे में वो कैसे जीत सकते हैं? जब उनके अपने नेता मान रहे हैं कि वो अपनी वजह से हार रहे हैं और इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ और चुनाव आयोग को गाली दे रहे हैं, तो कौन उनकी बात पर यकीन करेगा? बार-बार चुनाव हारने के बाद भी वो कोई सबक नहीं सीखते। कई कांग्रेस नेता हमसे निजी तौर पर मिले हैं, वो निराश हैं और कहते हैं कि जब तक राहुल गांधी उनके नेता बने रहेंगे, कांग्रेस जीत नहीं सकती।

