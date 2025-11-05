Language
    'हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजील की मॉडल का नाम कैसे', राहुल गांधी के 'H बम' पर क्या बोला चुनाव आयोग?

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:28 PM (IST)

    कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग पर वोटों में हेराफेरी का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के पक्ष में धांधली हुई। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई। कांग्रेस की ओर से संशोधन के दौरान आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई, यह भी पूछा गया।

    हरियाणा चुनाव: राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप। (फोटो- पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में वोटों में हेराफारी कराई है।

    कांग्रेस सांसद ने बुधवार को एक पीसी के दौरान ये बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस की ओर से इस खुलासे को H-Files का नाम दिया गया है। हालांकि, कांग्रेस के इस आरोप पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आई है। आयोग ने हरियाणा चुनाव में वोटों में हेराफेरी के दावे को निराधार बताया है।

    कांग्रेस के आरोप को EC ने बताया निराधार

    समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, चुनाव आयोग के एक सूत्र ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी का वोटों में हेराफेरी का आरोप निराधार है और हरियाणा में मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई।

    बताया गया कि एक से अधिक नामों से बचने के लिए संशोधन के दौरान कांग्रेस के बीएलए की ओर से कोई दावा या आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई? यह भी कहा गया कि बूथ-स्तरीय एजेंट, या बीएलए, राजनीतिक दलों की ओर से मतदान की निगरानी और किसी भी तरह की अनियमितता को चिह्नित करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

    राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए?

    कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि पिछले हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा के पक्ष में धांधली हुई थी।

    कांग्रेस सांसद ने कहा कि हरियाणा में 5.21 लाख नकली मतदाताओं, 93,174 अवैध मतदाताओं और 19.26 लाख थोक मतदाताओं के जरिए 25 लाख वोट चुराए गए।

    राहुल गांधी के 'एच बम' की बड़ी बातें

    • राहुल गांधी ने अपनी पीसी के दौरान एक प्रेजेंनटेशन दिखाई। इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। उस मॉडल की तस्वीर को भी राहुल गांधी ने सभी के सामने रखा।
    • राहुल गांधी ने अपनी इस पीसी के दौरान कहा कि इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई।
    • राहुल गांधी ने अपनी पीसी के दौरान सबसे पहले एक वीडियो दिखाया, जिसमें हरियाणा के सीएम नायब सैनी नजर आ रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दो दिन बाद ही सीएम ने एक बाइट दी, इसमें उन्होंने व्यवस्था का जिक्र किया। अब ये व्यवस्था क्या, इसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें हरियाणा में कांग्रेस की हार हो गई।



    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

