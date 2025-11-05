'हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजील की मॉडल का नाम कैसे', राहुल गांधी के 'H बम' पर क्या बोला चुनाव आयोग?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में वोटों में हेराफारी कराई है।

कांग्रेस सांसद ने बुधवार को एक पीसी के दौरान ये बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस की ओर से इस खुलासे को H-Files का नाम दिया गया है। हालांकि, कांग्रेस के इस आरोप पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आई है। आयोग ने हरियाणा चुनाव में वोटों में हेराफेरी के दावे को निराधार बताया है।

कांग्रेस के आरोप को EC ने बताया निराधार समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, चुनाव आयोग के एक सूत्र ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी का वोटों में हेराफेरी का आरोप निराधार है और हरियाणा में मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई।

बताया गया कि एक से अधिक नामों से बचने के लिए संशोधन के दौरान कांग्रेस के बीएलए की ओर से कोई दावा या आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई? यह भी कहा गया कि बूथ-स्तरीय एजेंट, या बीएलए, राजनीतिक दलों की ओर से मतदान की निगरानी और किसी भी तरह की अनियमितता को चिह्नित करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं।