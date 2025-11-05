'मैं सदमे में था... पूरा राज्य हमसे छीन लिया गया', राहुल गांधी ने फिर लगाए वोट चोरी के आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को इलेक्शन कमीशन पर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर हरियाणा चुनाव के दौरान वोट चोरी का आरोप लगाया है। इस खुलासे को H-Files का नाम दिया है। प्रेस कॉफ्रेंस शुरू होने से पहले पार्टी ने 'हाइड्रोजन बम लोडिंग' कैप्शन के साथ एक पोस्ट किया था।

राहुल ने दावा किया है कि हरियाणा चुनाव से पहले 3.5 लाख वोटर्स का नाम डिलीट कर दिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई ऐसे पते हैं जहां एक जगह पर 100 से ज्यादा मतदाताओं का नाम दर्ज है।

राहुल गांधी ने कहा, "हमारे पास 'एच' फाइल्स हैं और यह इस बारे में है कि कैसे एक पूरे राज्य में चोरी की गई। हमें संदेह था कि यह व्यक्तिगत निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। हमें हरियाणा में, हमारे उम्मीदवारों से, बहुत सारी शिकायतें मिलीं कि कुछ गड़बड़ है और काम नहीं कर रहा है। उनकी सारी एग्जिट पोल उल्टी हो गईं। हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में इसका एक्सपीरियेंस किया था, लेकिन हमने हरियाणा पर ज़ूम करने और वहां जो कुछ हुआ था, उसके बारे में विस्तार से जानने का फैसला किया।"